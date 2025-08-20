ICC ने बताया वनडे रैंकिंग में क्यों नहीं था रोहित-विराट का नाम, वजह जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश!

ICC Oneday Ranking: 20 अगस्त बुधवार को जारी ICC रैंकिंग ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी क्योंकि वनडे सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम ही नहीं था। दोनों भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। वनडे ही एकमात्र ऐसा प्रारूप है जिसमें वे अभी भी सक्रिय हैं। इसी बीच, कोहली और रोहित का नाम न होने से सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गईं कि शायद वे वनडे प्रारूप से भी बाहर हो सकते हैं।

हालांकि, आईसीसी ने अब स्पष्ट किया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आईसीसी सूची से गायब था। आईसीसी ने विजडन को बताया, “इस हफ्ते की रैंकिंग में कई मुद्दों की जांच की जा रही है।” बाद में, दोनों के नाम जोड़े गए। रोहित वर्तमान में दूसरे स्थान पर हैं जबकि कोहली चौथे स्थान पर हैं। लेकिन बात यह भी है कि क्या टेक्नीकल गड़बड़ी की वजह से सिर्फ विराट और रोहित का नाम ही हटा था या फिर अगर टेक्नीकल गड़बड़ी आयी तो रोहित और विराट, दोनों का नाम एकसाथ कैसे गायब हो गया? ये सवाल अभी भी संदेह के घेरे में है।

इस बीच, आज बुधवार को जारी गेंदबाजों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। केर्न्स में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराने में अपनी टीम की मदद करने के बाद महाराज ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया।

35 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर, जिन्हें 33 रन देकर पाँच विकेट लेने के बाद प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया, ने कुलदीप और श्रीलंका के महेश दीक्षाना को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, जो उन्होंने पहले नवंबर और दिसंबर 2023 में कुछ समय के लिए हासिल किया था।

कुलदीप के अलावा, रवींद्र जडेजा एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जो अपडेट की गई सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद से कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स भी गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाने वाले एक और गेंदबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में 18 रन देकर छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और 15 स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुँच गए।

पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद (15 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 39वें स्थान पर) और वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 58वें स्थान पर) सूची में आगे बढ़ने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।