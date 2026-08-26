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ICC Rankings: मिचेल स्टार्क ने छीना बुमराह का ताज! पहली बार टेस्ट में बने नंबर-1, पंत ने लगाई लंबी छलांग

ICC Test Ranking Update: ICC ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें कई बड़े उलटफेर देखने को मिले. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने बुमराह को पछाड़ते हुए नंबर-1 का ताज हासिल किया, जो लंबे समय से शीर्ष पर काबिज थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 26, 2026 3:10:23 PM IST

मिचेल स्टार्क बने दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज, बुमराह का दबदबा खत्म.
मिचेल स्टार्क बने दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज, बुमराह का दबदबा खत्म.


ICC Test Ranking Update: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है. वह पहली बार ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज बने हैं. इसी के साथ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बादशाहत खत्म हो गई है, जो लंबे समय से दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए थे. बुमराह नवंबर, 2024 से लेकर अभी तक लगातार ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए थे.

श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. इसका फायदा मिचेल स्टार्क ने उठाया. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मकाय टेस्ट में 10 विकेट लेकर बुमराह और मैट हेनरी को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया. स्टार्क के खाते में फिलहाल 872 रेटिंग प्वाइंट्स हैं, जो उनके टेस्ट करियर की बेस्ट रैंकिंग है.

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ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में उलटफेर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (26 अगस्त) को ताजा रैंकिंग जारी है. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) 638 दिनों के बाद पहले नंबर से खिसकर दूसरे स्थान पर चले गए हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को मकाय टेस्ट में 6 विकेट लेने के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं. कमिंस के अलावा नाथन लायन को भी 2 पायदान का फायदा हुआ है, जिससे वे 10वें नंबर पर आ गए हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और जोश टंग को भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने का इनाम मिला है. रॉबिन्सन 15 पायदान की छलांग लगाकर 11वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि जोश टंग 16 पायदान चढ़कर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

ऋषभ पंत ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. खराब फॉर्म से जूझ रहे जायसवाल अब 11वें पायदान पर खिसक गए हैं. वहीं, ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने श्रीलंका के खिलाफ अपने धमाकेदार प्रदर्शन के बाद टॉप-10 में एंट्री कर ली है. वह 711 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं. उनके नीचे शुभमन गिल हैं. उनके भी खाते में 711 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि जो रूट दूसरे स्थान पर बरकरार हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और चौथे पर ट्रेविस हेड मौजूद हैं.

ऑलराउंडर्स में किसे मिला फायदा?

टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर-1 पर बने हुए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 9 पायदान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा 22वें स्थान पर आ गए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक (7 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें) और केएल राहुल (5 पायदान ऊपर 30वें) ने भी अपनी रैंकिंग में थोड़ी सुधार की है.

Tags: ICC RankingsJasprit BumrahMitchell Starcrishabh pant
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