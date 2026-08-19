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ICC Rankings: टेस्ट रैंकिंग में उलटफेर, ट्रेविस हेड से छिना सिंहासन, ये खिलाड़ी बना नंबर-1 बल्लेबाज

ICC Test Rankings: ICC ने बुधवार को टेस्ट की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले. ट्रेविस हेड की नंबर-1 की कुर्सी छिन गई है. उनकी जगह इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. देखें ताजा रैंकिंग...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 19, 2026 5:49:12 PM IST

टेस्ट क्रिकेट में ट्रेविस हेड की बादशाहत खत्म!
टेस्ट क्रिकेट में ट्रेविस हेड की बादशाहत खत्म!


ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (19 अगस्त) को नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें बड़ा उलटफेर हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत खत्म हो गई है. वह लंबे समय से टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए थे, लेकिन अब वह चौथे नंबर पर खिसक गए हैं. ट्रेविस हेड की जगह इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. हैरी ब्रूक ने जून, 2026 से कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन फिर भी उन्हें टेस्ट रैंकिंग में फायदा मिला है. वह आज से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उतरे हैं.

ट्रेविस हेड को खराब प्रदर्शन से नुकसान

ऑस्ट्रेलिया ओपनर ट्रेविस हेड (Travis Head) ने बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में खराब प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 22 और दूसरी पारी में 17 रन बनाए थे. उनके खराब प्रदर्शन के कारण ही उन्हें टेस्ट रैंकिंग में बड़ा नुकसान हुआ है. वह 819 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं. वहीं, उनके साथी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके खाते में 833 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

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टॉप-10 में दो भारतीय शामिल

हैरी ब्रूक के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भी फायदा हुआ है. वह एक पायदान पर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उनके खाते में 840 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. वहीं, भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, तो टॉप-10 में सिर्फ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं. शुभमन गिल 743 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल 733 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 9वें पायदान पर हैं.

ये भी पढ़ें: गंभीर की टीम इंडिया का सामने 3 बड़ी दीवारें, एक भी नहीं टूटी, तो WTC फाइनल का सपना रह जाएगा अधूरा!

बुमराह गेंदबाजों में नंबर-1

टेस्ट गेंदबाजों की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह ने नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया हुआ है. लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर होने के बावजूद बुमराह टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं. वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में 9 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद को बड़ा फायदा हुआ है. वह 26 पायदान ऊपर चढ़कर 38वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, दूसरी पारी में 5 विकेट लेने वाले मेहदी हसन मिराज 3 पायदान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर आ गए हैं.

Tags: harry brookICC RankingsTravis Head
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