ICC Test Ranking: टेस्ट रैंकिंग में रूट की बादशाहत खत्म, ये खिलाड़ी बना नंबर-1, गिल-पंत ने भी लगाई छलांग

ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 9 जून यानी बुधवार को टेस्ट खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की. टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का दबदबा खत्म हो गया है. जो रूट (Joe Root) पहले नंबर से सीधे तीसरे पायदान पर आ गए हैं. वहीं, इंग्लैंड के स्टार युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक एक बार फिर टेस्ट के नंबर-1 बैटर बन गए हैं. ब्रूक ने दूसरे स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष पर कब्जा जमाया.

हैरी ब्रूक (Harry Brook) के खाते में अब 869 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं, जबकि जो रूट के पास 853 प्वाइंट्स हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड तीसरे पायदान से एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. ट्रेविस हेड के खाते में फिलहाल 853 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. जानें भारतीय खिलाड़ियों का हाल…

शुभमन गिल को हुआ फायदा

ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) का 2 स्थान का फायदा हुआ है. शुभमन गिल 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. गिल ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 126 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने अफगानिस्तान को बुरी तरह हराया था. फिलहाल शुभमन गिल के खाते में 743 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

ये भी पढ़ें: बाबर-रिजवान बाहर, शाहीन की भी छुट्टी… एशियन गेम्स के लिए पाक टीम का एलान, 4 नए खिलाड़ियों को मौका

गिल के अलावा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी फायदा हुआ है. अफगानिस्तान के खिलाफ 81 रनों की पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को 1 पायदान का फायदा हुआ है. अब वह 705 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक पायदान लुढ़ककर 9वें स्थान पर आ गए हैं.

गेंदबाजों का क्या हाल?

ICC टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अभी भी दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं. वहीं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने 7 पायदान की लंबी छलांग लगाकर टॉप-10 में एंट्री कर ली है. इसके अलावा गस एटकिंसन को ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी 2 स्थान का फायदा हुआ है. एटकिंसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क मौजूद हैं, जिनके खाते में 838 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 832 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं.