मिचेल स्टार्क ने मार्को यान्सन से छीनी कुर्सी, बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में किसे फायदा, किसे नुकसान?

ICC Latest Rankings: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ICC टेस्ट रैंकिंग में मार्को यान्सन की पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है. मिचेल स्टार्क ने हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने कुल 9 विकेट चटकाए थे. उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए. हालांकि ऑस्ट्रेलिया को उस मुकाबले में 176 रनों से करारी हार मिली थी. हालांकि मिचेल स्टार्क को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला. वहीं, साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यान्सन दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. यान्सन पिछले हफ्ते ही दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने थे. जानें बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल…

साइमन हार्मर ने भी लगाई छलांग

साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. उन्होंने उस मुकाबले में कुल 10 विकेट चटकाए थे. अब ICC की वनडे रैंकिंग में उन्हें इसका फायदा मिला है. साइमन हार्मर टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में 9 पायदान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में वो 3 पायदान ऊपर 5वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, वियान मुल्डर को भी टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 1 पायदान का फायदा हुआ है, जिससे वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. मार्को यान्सन इस रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं. इस रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दूसरे और बांग्लादेश के मेहदी हसन चौथे स्थान पर हैं.

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव

ICC की टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी भी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऊपर चढ़े हैं. वे दोनों संयुक्त रूप से 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स को 12 स्थान का फायदा हुआ है. वे संयुक्त रूप से 38वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में रयान रिकेल्टन को 25 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, एडन मार्करम 11वें और वियान मुल्डर 17वें नंबर पर हैं.

वनडे रैंकिंग में किसे फायदा?

हाल ही में पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेली गई, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC रैंकिंग में फायदा हुआ है. पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी एक स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके अलावा हारिस रऊफ को भी 5 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 24वें नंबर पर आ गए हैं.

वहीं, पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा इंग्लैंड के बेन डकेट छठे और श्रीलंका के पवन रत्नायके 16वें नंबर पर हैं.

टी20 रैंकिंग में भी उठापटक

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है. ग्लेन फिलिप्स को टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 13 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, गेंदबाजी रैंकिंग में मिचेल सैंटनर पांचवें और जैकब डफी 23वें नंबर पर हैं.

इसके अलावा टी20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई को भी फायदा हुआ है. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वे 3 स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.