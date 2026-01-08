‘भारत में नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप के कोई भी मैच’ मुस्तफिजुर विवाद के बाद आखिर किसके दम पर उछल रहा बांग्लादेश?

ICC T20I WC 2026: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का विरोध शुरू हुआ और कई हिंदू संगठनों द्वारा विरोध करने के बाद केकेआर द्वारा खरीदे गए एकमात्र बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के आदेश पर केकेआर ने रिलीज कर दिया. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के सभी मैच को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया. लेकिन आईसीसी ने बीसीबी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया.
लेकिन ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हैं. अब जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया है, भले ही उसे वेन्यू विवाद पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक बातचीत हुई हो.
बीसीबी ने की हाई लेवल मीटिंग (BCB held a high-level meeting)
इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बुधवार को एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल और सरकारी सलाहकार आसिफ नज़रुल शामिल हुए और अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए दबाव बनाने का फैसला किया. भारत-श्रीलंका हाइब्रिड होस्टिंग अरेंजमेंट के तहत बांग्लादेश को भारत में चार ग्रुप मैच खेलने हैं, जिनमें से तीन कोलकाता में और एक मुंबई में खेलने हैं. ICC के मंगलवार के लेटर के बाद BCB ने कहा कि गवर्निंग बॉडी ने बांग्लादेश की पूरी और बिना किसी रुकावट के भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और बोर्ड के साथ काम करने की इच्छा जताई है, जिसमें विस्तृत सुरक्षा योजना के दौरान बांग्लादेश के इनपुट का स्वागत किया जाएगा.
बीसीबी प्रेसिडेंट ने क्या कहा? (What did the BCB president say?)
हालांकि, नज़रुल ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भागीदारी के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा. NDTV के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपने देश के सम्मान के बदले T20 वर्ल्ड कप… नहीं खेलना चाहते, साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों और पत्रकारों की सुरक्षा का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि ICC की बातचीत पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों को लेकर भारत में सुरक्षा की बड़ी चिंता है.
नजरुल ने मुस्तफिजुर रहमान के IPL विवाद का जिक्र किया और दावा किया कि BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वह खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे सकता और उसे टीम से निकाल देना चाहिए. उन्होंने इसे एक तरह की स्वीकारोक्ति बताया कि भारत में सुरक्षा का मुद्दा है.
बीसीबी के सरकारी सलाहकार ने क्या कहा? (What did the BCB’s government advisor say?)
बीसीबी के सरकारी सलाहकार आसिफ नज़रुल का इस पूरे मामले को लेकर बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका में और फिर जोर देकर कहा कि हम इस स्थिति पर अड़े हुए हैं. भारत में होने वाले मैचों में बांग्लादेश के वॉकओवर देने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई पक्का जवाब नहीं दिया और कहा कि उनका मुख्य रुख ICC को यह समझाना है कि वे भारत में खेलने की स्थिति में नहीं हैं और बोर्ड बहुत जल्द जवाब देगा.