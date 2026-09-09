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ICC Rankings: बल्लेबाजों की रैंकिंग में उलटफेर, अफ्रीका के 2 बैटरों ने लगाई लंबी छलांग, नंबर-1 पर कौन?

ICC Latest Rankings: ICC की टी20 रैंकिंग में साउथ अफ्रीका और नामीबिया के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा हुआ है. हालांकि टॉप-10 में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. ईशान किशन अभी भी दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. जानें किन खिलाड़ियों को हुआ फायदा...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 9, 2026 3:23:23 PM IST

ICC ने जारी की ताजा टी20 रैंकिंग.
ICC ने जारी की ताजा टी20 रैंकिंग.


ICC Latest Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (9 सितंबर) को मेंस टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की. इसमें साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन को बड़ा फायदा हुआ है. नामीबिया में टी20 ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने 65 स्थान का छलांग लगाई है. अब वह ICC के टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं. कॉनर एस्टरहुइजन ने 5 पारियों में 126 रन बनाए, जिसमें नामीबिया के खिलाफ 88 रनों की तूफानी पारी भी आई. उसी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 53 गेंदों पर 101 रन की शतकीय पारी खेली थी. उन्हें ICC की रैंकिंग में 61 पायदान का फायदा हुआ. अब वह टी20 रैंकिंग में 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा

ICC के टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस को भी फायदा हुआ है. वह ICC रैंकिंग में 16 पायदान ऊपर चढ़कर 55वें नंबर पर आ गए हैं. उनके अलावा नामीबिया के सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप भी 32 पायदान ऊपर चढ़कर 73वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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टॉप-10 बल्लेबाजों में कौन-कौन?

टी20 इंटरनेशनल में टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें, तो इसमें 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं. भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बने हुए हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूद हैं. इसके अलावा युवा स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा 7वें पायदान पर बने हुए हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को भी फायदा

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस को T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. उन्होंने ट्राई सीरीज के दौरान सिर्फ 15.80 की औसत से 10 विकेट चटकाए, जिससे उन्हें 4 पायदान का फायदा हुआ. अब वे 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके अलावा जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी 2 स्थान ऊपर चढ़कर 27वें पर पहुंच गए हैं.

इसके अलावा साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका (16 स्थान ऊपर 38वें पर) और ब्योर्न फोर्टुइन (37 स्थान ऊपर 78वें पर) को भी फायदा हुआ है. वहीं, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए है, जबकि सिकंदर रजा नंबर-1 ऑलराउंडर हैं.

Tags: ICC Rankings
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