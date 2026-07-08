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ICC T20I Rankings: टॉप-100 में लौटे श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी मचाई धूम, देखें ताजा रैंकिंग

ICC T20I Rankings: आईसीसी ने बुधवार को मेंस टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों को खूब फायदा हुआ है. वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-100 में वापसी कर ली है. देखें ताजा रैंकिंग...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 8, 2026 3:17:44 PM IST

ICC की ताजा T20I रैंकिंग जारी.
ICC की ताजा T20I रैंकिंग जारी.


ICC T20I Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (8 जुलाई) को मेंस टी20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को खूब फायदा हुआ है. इंग्लैंड के युवा स्टार बल्लेबाज जैकब बेथल (Jacob Bethell) टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की लिस्ट में 7 स्थान ऊपर चढ़कर 8वें नंबर पर आ गए हैं. जैकब बेथल ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 46 गेंदों पर नाबाद 76 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी.

वहीं, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन भारत के खिलाफ पिछले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 स्थान ऊपर 108वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि वह गेंदबाजी रैंकिंग में 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, ऑलराउंडर्स रैंकिंग में सैम करन 6 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 13वें नंबर पर चले गए हैं. बता दें कि सैम करन ने भारत के खिलाफ दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे, जबकि तीसरे मुकाबले में नाबाद 41 रन बनाए थे.

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श्रेयस अय्यर ने लगाई लंबी छलांग

ICC की टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने बड़ी छलांग लगाई थी. उन्हें 425 स्थान का फायदा हुआ है, जिसके साथ ही उन्होंने टॉप-100 में एंट्री कर ली है. अब वह 93वें नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 68 रनों की पारी खेली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में 37 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: टीम इंडिया से कहां हुई गलती? किन वजहों से हारे मैच, श्रेयस अय्यर ने गिनाईं कमियां

वहीं, अन्य भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, तो ईशान किशन इस रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं. वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं, जिनके खाते में 897 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिनके पास 881 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. इन सभी के अलावा तिलक वर्मा 721 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ छठे नंबर पर बने हुए हैं.

इंग्लैंड के गेंदबाज को भी फायदा

भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 2 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद को आईसीसी की रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है. अब वह टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग 301वें पायदान पर आ गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 4 विकेट चटकाए. बता दें कि जोश टंग ने हाल ही में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं, नंबर-1 गेंदबाज की बात करें, तो अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान पहले नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं.

इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करें, तो इंग्लैंड के विल जैक्स ने भी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके दम पर वह ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 6 स्थान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंच गए. इस रैंकिंग में सबसे ऊपर जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा मौजूद हैं.

Tags: ICC RankingsShreyas Iyer
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