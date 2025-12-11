ICC T20 World Cup 2026 : टिकटों की ऑनलाइन बिक्री हुई शुरू; कीमतों से लेकर – टिकट बुक करने के प्रोसेस तक, यहां देखें सारी जरूरी जानकारी

ICC t20 world cup ticket booking online: ICC ने 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है, जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. एंट्री-लेवल टिकटों की कीमतें भारत में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम ₹100 और श्रीलंका में LKR 1,000 से शुरू हो रही हैं. इस पहल का मकसद इस बड़े इवेंट को दुनिया भर के फैंस के लिए ज़्यादा सुलभ बनाना है, जिसके लिए 20 लाख से ज़्यादा टिकट उपलब्ध हैं.

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप टिकटों की बिक्री शुरू

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार को अगले साल के ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करने की घोषणा की, जिसमें इस बड़े इवेंट को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए एंट्री-लेवल कीमतें ऐतिहासिक रूप से कम रखी गई हैं.

ICC ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि टिकटों की बिक्री शाम 6:45 IST पर शुरू होगी, जिसमें भारत के चुनिंदा वेन्यू पर कीमतें ₹100 (लगभग $1.11) और श्रीलंका में LKR 1,000 (लगभग $3.26) से शुरू होंगी.

टूर्नामेंट का यह ऐतिहासिक 10वां एडिशन भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे, जिसमें 7 फरवरी से 8 मार्च तक आठ वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे.

𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗢𝗨𝗧 🎟️ At historic low entry-level prices, witness the world’s best in action at the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 in India and Sri Lanka ➡️ https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/iMBPdpixMf — ICC (@ICC) December 11, 2025

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट ऑफिशियल पोर्टल: tickets.cricketworldcup.com पर उपलब्ध होंगे. फेज़ 1 टिकटों की बिक्री शाम 6:45 PM IST पर शुरू होगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की कीमतें क्या हैं?

फेज़ 1 में, भारत में टिकटों की कीमतें चुनिंदा वेन्यू पर ₹100 (लगभग $1.11) से शुरू होती हैं, जबकि श्रीलंका में कीमतें LKR 1,000 (लगभग $3.26) से शुरू होती हैं. ICC ने पहले फेज में टिकटों को बहुत सस्ता करके फैंस के लिए ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का अनुभव करने की मुख्य बाधाओं में से एक को कम कर दिया है. भारत में कीमतें 100 रुपये और श्रीलंका में LKR 1,000 से शुरू हो रही हैं, और 2 मिलियन से ज़्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, ICC का लक्ष्य अपने इवेंट्स के लिए स्टेडियम में मिलने वाले अनुभव को सभी के लिए सुलभ बनाना है.

20 टीमों के मुकाबले के साथ, यह टूर्नामेंट 55 मैचों का एक एक्शन से भरपूर शेड्यूल पेश करने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत ग्रुप-स्टेज के बहुप्रतीक्षित मुकाबलों से होगी.

सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल: नॉकआउट स्टेज का फ़ैसला कैसे होगा?

हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सुपर एट स्टेज में जाएंगी, जहाँ क्वालिफ़ायर को चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बाँटा जाएगा. उन ग्रुप में से हर एक की टॉप दो टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगी, जिसके बाद फ़ाइनल होगा.

श्रीलंका को घरेलू सेमीफ़ाइनल तभी मिलेगा जब पाकिस्तान भी टॉप चार में पहुँचेगा. अगर श्रीलंका क्वालिफ़ाई करता है लेकिन पाकिस्तान नहीं, तो श्रीलंका का सेमीफ़ाइनल कोलकाता में पहले सेमीफ़ाइनल के तौर पर खेला जाएगा. अगर भारत भी टॉप चार में पहुँचता है और श्रीलंका का सामना करने वाला है, तो वह मैच इसके बजाय मुंबई में दूसरे सेमीफ़ाइनल के तौर पर खेला जाएगा.

अगर भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफ़ाई करते हैं और सेमीफ़ाइनल में मिलने वाले हैं, तो यह मैच कोलंबो में पहले सेमीफ़ाइनल के तौर पर होगा. अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टॉप चार में जगह नहीं बना पाते हैं, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलकाता में और दूसरा मुंबई में खेला जाएगा.

मेज़बान देश और वेन्यू-

भारत

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

ईडन गार्डन्स, कोलकाता

एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

श्रीलंका

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी

आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें-

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान और यूएई.

