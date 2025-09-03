ICC T-20 Ranking: भारत के पास है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एशिया कप 2025 में दिखेगा जलवा!

ICC T20 Rankings: एशिया कप 9 सितम्बर से शुरू होने वाला है इससे पहले ICC ने खिलाड़ियों की टी20 रैंकिंग जारी की है। ये और भी ख़ुशी की बात है कि टॉप 10 में चार भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों का यहाँ दबदबा देखने को मिल रहा है। ICC की ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज़ बनकर उभरे हैं जबकि तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव अभी भी अपने स्थान पर टिके हुए हैं।

टी 20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा

ICC टी20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज़ बनकर उभरे हैं। भारत के तिलक वर्मा भी दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक और तिलक ही दो ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिनके बल्लेबाजी में रेटिंग अंक 800 से ज़्यादा हैं। शीर्ष-5 में कोई और भारतीय बल्लेबाज़ नहीं है, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे स्थान पर हैं और शीर्ष-10 में आखिरी भारतीय बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल हैं। जायसवाल, जिन्हें एशिया कप की मुख्य टीम में भी जगह नहीं मिली है।

यह बेहद आश्चर्यजनक तथ्य है कि पिछले एक साल से कोई भी टी20 मैच नहीं खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में पाँचवें सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। गायकवाड़ वर्तमान में 27वें स्थान पर हैं।

1 – अभिषेक शर्मा

2 – तिलक वर्मा

6 – सूर्यकुमार यादव

10 – यशस्वी जायसवाल

यहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉप 27 पर अपनी जगह बनाई है

Vaibhav Suryavanshi Age: वो 14 साल का है कि नहीं? भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज ने किया चौंकाने वाला खुलासा

यह टी 20 रैंकिंग आगामी एशिया कप को देखते हुए भारतीय फैंस के लिए सकारात्मक संकेत है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शर्मा जी और वर्मा जी का जलवा देखने को मिलेगा क्योंकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ICC टी 20 रैंकिंग के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज की लिस्ट में हैं जहाँ अभिषेक शर्मा ने दुनिया के सभी टी20 बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर अपंनी जगह बनाई है।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

टी20 रैंकिंग में भारत ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। टीम इंडिया 271 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया की नंबर एक टीम बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, जबकि एशिया कप में भाग लेने वाली टीमों की बात करें तो दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जो वर्तमान में सातवें स्थान पर है।

वरुण चक्रवर्ती टी20 में भारत के शीर्ष गेंदबाज़ बने हुए हैं, जो वर्तमान में चौथे स्थान पर हैं। वहीं, टी20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष पर हैं। मोहम्मद एक स्थान के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

एशिया कप से पहले डूब गई पाकिस्तान की लुटिया, अफगानिस्तान के सामने चारों खाने चित्त हो गए पाक के धूरंधर