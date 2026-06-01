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IPL खत्म होते ही ICC का एक्शन! 8 बड़े फैसलों से क्रिकेट जगत में हलचल, इस टीम को किया सस्पेंड

ICC Big Decisions: आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से बोर्ड की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है. अहमदाबाद में आईसीसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा भी क्रिकेट से जुड़े कई अन्य फैसले लिए गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 1, 2026 6:20:58 PM IST

ICC ने लिए 8 बड़े फैसले.
ICC ने लिए 8 बड़े फैसले.


ICC Big Decisions: IPL 2026 खत्म होने की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए हैं. आईपीएल 2026 फाइनल के बाद अहमदाबाद में आईसीसी बोर्ड की बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि क्रिकेट कनाडा को बोर्ड की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया. ICC ने क्रिकेट कनाडा को ‘सदस्यता दायित्वों के गंभीर उल्लंघन’ के कारण तत्काल प्रभाव से आईसीसी की सदस्यता से निलंबित किया है.

हालांकि ICC क्रिकेट कनाडा की फंडिंग जारी रखेगा, जिससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर कोई असर न पड़े. ICC ने कहा कि क्रिकेट कनाडा को शासन और प्रशासनिक कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बहाली की शर्तों का एक सेट प्रदान किया जाएगा. हालांकि बोर्ड के निलंबन की अवधि के दौरान कनाडा की राष्ट्रीय प्रतिनिधि टीमें आईसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगी. इस बड़े फैसले के अलावा भी 7 अन्य अहम फैसले लिए गए हैं. नीचे देखें लिस्ट…

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ICC ने मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले

  • रेगुलर टेस्ट मैचों के दौरान खराब रोशनी की आशंका में दोनों टीमों की समहति से रेड बॉल की जगह पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खेल ज्यादा समय तक जारी रह सके.
  • खेल के दौरान खराब रोशनी के कारण आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों के लिए नई लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जाएगा.
  • लेग साइड वाइड के ट्रायल को स्थायी रूप से अपनाया जाएगा.
  • अवैध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट करते समय मैच अधिकारियों को हॉक-आई डेटा देखने की इजाजत दी जाएगी.
  • ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच या उनके प्रतिनिधियों को टीम से बाचतीत करने दिया जाएगा.
  • टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15 मिनट का इंटरवल जरूरी होगी. साथ बी बल्लेबाजों के खेल शुरू होने तक तैयार रहना होगा.
  • क्रिकेट के सभी MCC नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे.

महिला विश्व कप 2028 को लेकर बड़ा अपडेट

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए बोर्ड ने एक क्वालीफाइंग प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है. इसमें 10 टीमों का ग्लोबल क्वालीफायर शामिल है, जो 12 टीमों के टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए आधार तैयार करेगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, जबकि भारत के मैच एक तटस्थ स्थान पर खेले जाएंगे.

Tags: cricket canadaInternational Cricket Council
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