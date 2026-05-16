IPL के शोर के बीच ICC का एक्शन, इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, सामने आई ये वजह

ICC Action On Cricket Canada: IPL 2026 के बीच कनाडा क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट कनाडा की फंडिंग 6 महीन के लिए बंद कर दी है. आईसीसी ने यह फैसला बोर्ड के भीतर प्रशासनिक गड़बड़िां, खराब कामकाज और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की वजह से लिया है. वर्तमान में कनाडा क्रिकेट बोर्ड बड़े संकट से गुजर रहा है. आईसीसीसी ने बोर्ड को जानकारी दे दी है कि अगले 6 महीनों तक उनकी फंडिंग पर सस्पेंशन जारी रहेगा.

वित्तीय रिकॉर्ड्स के आंकडों को देखें, तो पता चलता कि साल 2024 में क्रिकेट कनाडा की कुल कमाई का लगभग 63 फीसदी हिस्सा आईसीसीए की फंडिंग से आया था. क्रिकेट कनाडा की कुल आय करीब 5.6 मिलिन कनाडाई डॉलर थी. इसमें से करीब 3.5 मिलियन डॉलर आईसीसी की फंडिंग से आए थे. ऐसे में यह क्रिकेट कनाडा के लिए बड़ा झटका है.

क्यों बंद की गई फंडिंग?

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने प्रशासनिक मुद्दों के चलते क्रिकेट कनाडा को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है. हालांकि अभी शासन व्यवस्थाओं में हुई खामियों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. एक कनाडाई इन्वेस्टिगेटिव डॉक्युमेंट्री ने खुलासा किया था कि क्रिकेट कनाडा ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है. बोर्ड में पैसों के लेन-देन और कामकाज की सही से देखरेख नहीं हो रही थी. इतना ही नहीं, हाल ही में भारत और श्रीलंका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में फिक्सिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट कर रही है.

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विवादों में कनाडा क्रिकेट बोर्ड

कनाडा क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ समय से काफी विवादों में घिरा हुआ है. पिछले साल भी बोर्ड में काफी प्रशासनिक परेशानियां सामने आई थीं. पूर्व सीईओ खान को कुछ ही समय में उनके पद से हटाना पड़ा था. दरअसल, सलमान खान ने अपने ऊपर चल रहे चोरी और धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों को छुपाया था. हालांकि, सलमान खान ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं, पिछले साल के एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है. आरोप है कि बोर्ड के कुछ पूर्व सदस्यों ने तत्कालीन कोच खुर्रम चोहन पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में चुनने का दबाव बनाया था.

क्रिकेट कनाडा के बड़े फैसले

आईसीसी द्वारा फंडिंग रोके जाने से कुछ समय पहले ही क्रिकेट कनाडा की सालाना बैठक हुई थी. इस बैठक में कनाडा क्रिकेट ने अपने कामकाज को सुधारने के लिए नए बदलावों की घोषणा की थी. इसके अलावा 9 सदस्यों वाले एक नए बोर्ड का चुनाव किया गया. बोर्ड का नया प्रेसिडेंट अरविंदर खोसा को चुना गया.