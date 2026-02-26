T20 World Cup Semifinal Venue: श्रीलंका को घर में सेमीफाइनल का मौका? आईसीसी शेड्यूल में बड़ा ट्विस्ट

T20 World Cup Semifinal Venue: श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अपने घर पर खेल सकता है. ESPNCricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर श्रीलंका वहां तक ​​पहुंचता है, तो वह अपना सेमी-फ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल सकता है. हालांकि, यह बदलाव तभी लागू होगा जब वे आखिरी चार में भारत के साथ नहीं खेल रहे हों और पाकिस्तान सेमी-फ़ाइनल में नहीं पहुंच पाता हो.

क्या है वर्ल्ड कप के ओरिजिनल शेड्यूल?

टी20 वर्ल्ड कप के ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक, सिर्फ़ पाकिस्तान को 4 मार्च को कोलंबो में अपना सेमी-फ़ाइनल मैच खेलना था, जिसे सेमी-फ़ाइनल 1 के तौर पर मार्क किया गया था, और सेमी-फ़ाइनल 2 5 मार्च को मुंबई में खेला जाना था. अगर पाकिस्तान आखिरी चार में नहीं पहुंच पाता, तो सेमी-फ़ाइनल 1 कोलकाता में खेला जाना था. वहीं, अगर भारत वहां तक ​​पहुंचता है, तो वह मुंबई में सेमी-फ़ाइनल खेलेगा.

भारत-पाकिस्तान सेमी-फ़ाइनल

अगर भारत और पाकिस्तान सेमी-फ़ाइनल में एक साथ आते हैं, तो मैच कोलंबो में सेमी-फ़ाइनल 1 के तौर पर होगा, जबकि बाकी दो सेमी-फ़ाइनलिस्ट मुंबई में आमने-सामने होंगे. अगर पाकिस्तान सुपर एट्स से बाहर हो जाता है, तो सेमी-फ़ाइनल 1 कोलकाता में और सेमी-फ़ाइनल 2 (भारत का मैच) मुंबई में खेला जाना था.

हालांकि, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, श्रीलंका को भी कोलंबो में अपना सेमी-फ़ाइनल खेलने का मौका मिलेगा, बशर्ते उनका सामना भारत से न हो, और पाकिस्तान सुपर एट्स से बाहर हो जाए. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों अलग-अलग सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, तो श्रीलंका कोलंबो में सेमी-फ़ाइनल 1 में खेलेगा, जबकि श्रीलंका SF2 के लिए मुंबई जाएगा.

अगल तीनों टीमें नहीं पहुंची तो क्या होगा?

अगर पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका तीनों सेमी-फ़ाइनल में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ग्रुप 1 में टॉप पर रहने वाली टीम कोलकाता में ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से भिड़ेगी, जबकि ग्रुप 2 में टॉप पर रहने वाली टीम मुंबई में ग्रुप 1 की रनर-अप टीम से खेलेगी. हालांकि, ये सभी सिनेरियो अभी मुमकिन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ने अपने सुपर एट्स कैंपेन की शुरुआत भारी हार के साथ की है.