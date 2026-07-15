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पहले सुपर सीरीज, फिर सुपर-7… 2027 वनडे विश्व कप के फॉर्मेट में बदलाव, ICC ने अचानक लिया फैसला

ODI World Cup New Format: आईसीसी ने अचानक वनडे विश्व कप 2027 के फॉर्मेट में बदलाव का एलान कर दिया है. अब इस विश्व कप में पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद सुपर-7 राउंड होगा. जानें कैसा है नया फॉर्मेट...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 5:21:19 PM IST

2027 वनडे विश्व कप के फॉर्मेट में बदलाव.
2027 वनडे विश्व कप के फॉर्मेट में बदलाव.


ODI World Cup 2027 New Format: अगले साल होने वाले ICC वनडे विश्व कप में बदलाव किए गए हैं. 15 जुलाई को ICC ने एलान किया कि 2027 का वनडे विश्व कप अलग फॉर्मेट में खेला जाएगा. एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की सालाना आम बैठक (AGM) में बाद इस पर फैसला लिया गया है. बताया गया है कि इससे वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ेगा. नए फॉर्मेट के तहत फाइनल का सफर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. दरअसल, ICC ने ग्रुप स्टेज से पहले सुपर सीरीज नाम का नया राउंड जोड़ दिया है, जिससे शुरुआती मुकाबलों का महत्व काफी बढ़ जाएगा. जानें विश्व कप का नया फॉर्मेट कैसा होगा…

वनडे वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट

वनडे विश्व कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. इस टूर्नामेंट में ऐसा रहेगा फॉर्मेट…

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  • राउंड-1: नए फॉर्मेट के तहत सबसे कम रैंकिंग वाली 3 टीमें पहले राउंड-रॉबिन सुपर सीरीज राउंड खेलेंगी. इस राउंड में से सिर्फ एक टीम ही ग्रुप स्टेज में पहुंचेगी, जबकि बाकी दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी.
  • राउंड-2 (30 मैच): इसके बाद 12 टीमें अगले राउंड में खेलेंगी, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा. इसके बाद दोनों ग्रुप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगे, टॉप-3 टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी. इसके अलावा दोनों ग्रुपों में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली 1 टीम भी आगे बढ़ेगी. इस तरह कुल 7 टीमें सुपर-7 राउंड में एंट्री करेंगी.
  • राउंड-3 (21 मैच): सुपर-7 राउंड में सभी 7 टीमें एक-दूसरे से राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी. इस राउंड की टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.
  • पहले नंबर पर रहने वाली टीम चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से भिड़ेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें दूसरे सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इन दोनों सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा.

कब कहां खेला जाएगा विश्व कप?

ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप 2027 का शुरुआत 4 अक्टूबर 2027 से होगी. इस मेगा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 27 नवंबर 2027 को खेला जाएगा. इस विश्व कप की संयुक्त मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. बता दें कि इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था.

Tags: 2027 ODI World CupODI WORLD CUPODI World Cup 2027
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