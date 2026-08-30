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श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को झटका! ICC ने छीनी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी, लंबे समय से चल रहा था विवाद

श्रीलंका से 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली गई है. आईसीसी ने प्रशासनिक विवाद और सरकारी दखल के बीच यह बड़ा फैसला लिया है. टूर्नामेंट अब किसी दूसरे देश में आयोजित होगा.

By: Satyam Sengar | Published: August 30, 2026 3:19:54 PM IST

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से छीनी गई मेजबानी.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से छीनी गई मेजबानी.


श्रीलंका को पहली बार होने वाली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी से हटा दिया गया है. छह टीमों के बीच खेला जाने वाला यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक श्रीलंका में आयोजित होना था. अब इसे किसी दूसरे देश में कराया जाएगा. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने अभी तक नए मेजबान देश के नाम का ऐलान नहीं किया है. माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद नए स्थल पर फैसला लिया जाएगा.

श्रीलंका क्रिकेट और आईसीसी के बीच लंबे समय से प्रशासन को लेकर विवाद चल रहा है. 2023-24 में आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को निलंबित कर दिया था. उस समय बोर्ड के कामकाज में राजनीतिक दखल को लेकर गंभीर सवाल उठे थे. इस विवाद का असर श्रीलंका की मेजबानी पर भी पड़ा था. उसे 2024 में मेंस अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी से भी हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था. एक बार फिर ऐसा हो रहा है.

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सरकार के नियंत्रण से बढ़ा विवाद
अप्रैल 2026 में श्रीलंका सरकार ने अस्थायी तौर पर क्रिकेट बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई. इसका उद्देश्य श्रीलंका क्रिकेट में मौजूद समस्याओं को दूर करना और जरूरी ढांचागत बदलाव करना था. हालांकि, आईसीसी लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट का संचालन एक स्वतंत्र और निर्वाचित बोर्ड के जरिए होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सदस्यों को आईसीसी बोर्ड की बैठकों में शामिल होने से भी रोका गया है.

श्रीलंका के खेलने पर भी उठे सवाल
ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सचिव प्रकाश शाफ्टर ने पुष्टि की है कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका में नहीं होगी. उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट किसी दूसरे स्थान पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल नए वेन्यू की जानकारी नहीं है. मेजबानी छिनने के बाद श्रीलंका के टूर्नामेंट में खेलने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. मूल योजना के अनुसार मेजबान टीम के साथ रैंकिंग में शीर्ष टीमों को जगह मिलनी थी. श्रीलंका इस समय रैंकिंग में छठे स्थान पर है. हालांकि, आईसीसी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वेन्यू बदलने के बाद क्वालिफिकेशन नियमों में कोई बदलाव होगा या नहीं.

Tags: Srilanka Cricket Board
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