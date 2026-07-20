ICC ODI Rankings: टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका! खतरे में पड़ी बादशाहत, इंग्लैंड ने लगाई बड़ी छलांग

Team India Icc Odi Ranking : भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज पर इंग्लैंड ने 2-1 से कब्जा कर लिया है. सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया के लिए बेहद शानदार रही थी और भारत ने पहला मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया था. लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार किया और आखिरी दोनों मैचों में भारत को धूल चटाकर सीरीज अपने नाम कर ली. हालांकि, तीसरे और आखिरी वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजों की नाकामी टीम को भारी पड़ गई. इंग्लैंड के हाथों मिली इस करारी हार के बाद अब आईसीसी (ICC) रैंकिंग में भी भारतीय टीम को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है.

रैंकिंग में फिसली टीम इंडिया

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को खेला गया था. इस मैच से पहले आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया 121 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज थी, जबकि इंग्लैंड की टीम 89 रेटिंग पॉइंट्स के साथ काफी पीछे थी. लेकिन अब सीरीज गंवाने के बाद, 20 जुलाई तक भारत की रेटिंग 121 से घटकर 116 पर आ गई है. दूसरी ओर, सीरीज जीतने का फायदा इंग्लैंड को मिला है और उसकी रेटिंग 89 से बढ़कर 93 हो गई है. ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह रैंकिंग का बड़ा झटका है.

राहत की बात बस इतनी है कि टीम इंडिया अब भी नंबर वन की कुर्सी पर बरकरार है. लेकिन अगर भारतीय टीम का प्रदर्शन ऐसा ही रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब बादशाहत का यह ताज उसके सिर से छिन जाएगा. इस बीच, इंग्लैंड की टीम को भी फायदा हुआ है और वह रैंकिंग में आठवें से सातवें पायदान पर पहुंच गई है.

टी20 सीरीज में भी रहा था बेहद लचर प्रदर्शन

इस वनडे सीरीज से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इंग्लैंड ने उस सीरीज में भारत को 4-0 से एकतरफा मात दी थी. वहीं, उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में भी भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम लगातार तीन सीरीज हार चुकी है. लगातार मिल रही इन हारों ने न सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म पर, बल्कि टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.