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ICC Rankings: शुभमन गिल फिर नंबर-1 बनने से चूके, रूट को हुआ फायदा, रोहित-विराट का जलवा बरकरार

ICC ODI Rankings: आईसीसी ने बुधवार को वनडे खिलाड़ियों की लेटेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिले. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टॉप-10 में एंट्री कर ली है, जबकि रोहित और विराट ने अपनी जगह बरकरार रखी है. देखें ताजा अपडेट...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 22, 2026 3:06:39 PM IST

ICC ने वनडे की ताजा रैंकिंग जारी की.
ICC ने वनडे की ताजा रैंकिंग जारी की.


ICC ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को मेंस वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लबाजों को जलवा बरकरार है. विराट कोहली (767 रेटिंग प्वाइंट) वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा (758 रेटिंग प्वाइंट्स) चौथे स्थान पर बने हुए हैं. वहीं, शुभमन गिल (Shubman Gill) सिर्फ एक रेटिंग प्वाइंट से नंबर बल्लेबाज बनने से चूक गए. शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं. उनके खाते में 801 रेटिंग प्वाइंट्स हैं, जबकि नंबर-1 पर बरकरार कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल के खाते में 802 प्वाइंट्स हैं.

जो रूट की टॉप-10 में एंट्री

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने इस सीरीज के तीन मैचों में सबसे ज्यादा 249 रन बनाए. दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान वह किसी भी मैच में आउट नहीं हुए. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी दिया गया. अब उन्हें आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भी फायदा हुआ है. जो रूट इस रैंकिंग में टॉप-10 में पहुंच गए हैं. वह 4 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें नंबर पर आ गए हैं. उनके खाते में 674 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उनके अलावा इंग्लैंड के अन्य खिलाड़ियों को भी फायदा हुआ है.

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ये भी पढ़ें: वनडे सीरीज खत्म… फिर भी घर नहीं लौटे रोहित शर्मा, इंग्लैंड में नीता अंबानी से मिले, फिर बनेंगे कप्तान!

इंग्लिश सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 11 पायदान ऊपर 19वें पर पहुंच गए हैं, जबकि जैकब बेथेल 5 पायदान ऊपर 64वें पर आ गए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल 6 पायदान ऊपर चढ़कर 54वें पर पहुंच गए हैं, जबकि मार्क चैपमैन 10 स्थान चढ़कर 62वें पर आ गए हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया.

गेंदबाजों में कौन है नंबर-1?

गेंदबाजों के वनडे की रैंकिंग बात करें, तो अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने पहले नंबर पर कब्जा जमाया हुआ है. वहीं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने भी टॉप-3 में अपनी जगह बना ली है. आर्चर ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कुल 5 विकेट चटकाए. इस रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद दूसरे नंबर पर हैं.

इन सभी के अलावा वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती 7 पायदान ऊपर चढ़कर 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा उनके साथी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ 10 पायदान की छलांग लगाकर 26वें नंबर पर आ गए हैं. भारत के स्टार खिलाड़ी अक्षर पटेल की भी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 10 पायदान का फायदा हुआ है. अब वह 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

Tags: icc odi rankingsjoe rootSHUBMAN GILLvirat kohli
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