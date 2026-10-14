श्रेयस अय्यर ने फिर मारी छलांग! ICC रैंकिंग के टॉप-5 में मारी एंट्री, 4 भारतीयों से घिरा पाकिस्तानी कप्तान

ICC T20I Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 14 अक्टूबर (बुधवार) को टी20 प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को बड़ा फायदा हुआ है. अय्यर ने 3 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में एंट्री कर ली है. उन्होंने पहली बार टॉप-5 टी20 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई है. श्रेयस अय्यर के खाते में फिलहाल 798 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में शतक लगाया था, जिसके बाद दूसरे मैच में 40 रनों की पारी खेली थी. इसी वजह से उन्हें ICC की बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है. इसी के साथ अब टॉप-5 में 3 भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं, जिनके बीच में पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान घिरे हुए हैं.

4 भारतीय प्लेयर्स से घिरा पाकिस्तानी बैटर

ICC की ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन पहले नंबर पर बने हुए हैं. उनके खाते में 904 रेटिंग प्वाइंट्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक के खाते में 891 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान (883) हैं, जो तीन भारतीय खिलाड़ियों से घिर गए हैं.

दरअसल, साहिबजादा फरहान के बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर आ गए हैं. साहिबजादा फरहान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 238 रन बनाए. इस सीरीज के सभी 3 मैचों में उन्होंने 70 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा 5वें नंबर पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (793) हैं, जबकि छठे पायदान पर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (789) हैं.

संजू सैमसन को भी फायदा

अय्यर के अलावा भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है. वह 4 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं. संजू सैमसन और न्यूजीलैंड के फिन एलन के खाते में अभी 605 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में 82 रनों की आतिशी पारी थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में फेल हो गए थे. उनके अलावा पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी माज सदाकत श्रीलंका सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद 45वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं, श्रीलंका के कुसल मेंडिस (3 स्थान ऊपर 23वें पर), वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड (13 स्थान ऊपर संयुक्त रूप से 24वें पर) शामिल हैं.

गेंदबाजी में किसे फायदा?

वहीं, टी20 गेंदबाजों की बात करें, तो वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज ने 24 स्थान की लंबी छलांग लगाई है. अब वह टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 23वें पायदान पर आ गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा पाकिस्तान के सलमान मिर्जा (9 स्थान चढ़कर 14वें पर) और सैम अयूब (8 स्थान चढ़कर 54वें पर) को भी फायदा हुआ है. वहीं, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज बने हुए हैं. भारतीय गेंदबाजों की बात करें, तो टॉप-10 में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल 7वें पायदान पर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 10वें स्थान पर मौजूद हैं.