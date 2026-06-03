ICC रैंकिंग में बड़ा उलटफेर! शाहीन-अबरार की ऊंची छलांग, शुभमन गिल को तगड़ा झटका; किस पायदान पर रोहित-विराट?

ICC ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की. जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी और स्पिनर अबरार अहमद ने ODI गेंदबाजों की लिस्ट में बड़ी छलांग लगाई है. स्टार तेज गेंदबाज शाहीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो ODI मैचों में चार विकेट लेने के बाद चार पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुँच गए हैं. अबरार सात पायदान ऊपर चढ़े हैं. अब वह चौथे स्थान पर हैं उन्होंने भी चार विकेट लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की ODI सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने छह विकेट लेकर 24 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है और 44वें स्थान पर पहुँच गए हैं. अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ODI गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा किस स्थान पर हैं?

ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ को 43 और 61 रनों की पारियों का फ़ायदा मिला, जिससे वह बल्लेबाजों की लिस्ट में 100 से ज़्यादा पायदान ऊपर चढ़कर 78वें स्थान पर पहुँच गए. जोश इंग्लिस तीन पायदान ऊपर चढ़कर 57वें स्थान पर और कैमरन ग्रीन पांच पायदान ऊपर चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं. सलमान अली आगा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं वह पांच पायदान नीचे खिसककर 14वें स्थान पर पहुँच गए हैं. सलमान दोनों में से किसी भी मैच में दोहरे अंकों तक नहीं पहुँच पाए. बाबर आजम अपना छठा स्थान बरकरार रखे हुए हैं; उन्होंने पहले मैच में 69 रन बनाए थे लेकिन दूसरे मैच में सिर्फ़ 16 रन ही बना पाए. भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं. रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. KL राहुल नौवें स्थान पर हैं. भारत 13 जून से अपने घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेलने के लिए तैयार है. न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं.

कप्तान शुभमन गिल को झटका

इस बीच, टेस्ट खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी कुछ बदलाव देखने को मिले. न्यूज़ीलैंड ने हाल ही में आयरलैंड को एक ही टेस्ट मैच में एक पारी और 79 रनों से करारी शिकस्त दी. रचिन रवींद्र की वजह से टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल को झटका लगा है. गिल खिसककर 10वें स्थान पर पहुँच गए हैं. अगले हफ़्ते गिल की रैंकिंग में सुधार हो सकता है, क्योंकि भारत 6 जून से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में अफ़गानिस्तान का सामना करने वाला है. न्यूज़ीलैंड के रचिन एक शतक (121 रन) बनाने के बाद नौवें स्थान पर पहुँच गए हैं; यह टॉप 10 में उनकी पहली एंट्री है. टॉम ब्लंडेल 186 रनों की पारी खेलने के बाद आठ स्थान ऊपर चढ़कर 40वें स्थान पर पहुँच गए हैं. आयरलैंड के तेज़ गेंदबाज़ मार्क अडायर टेस्ट गेंदबाज़ों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर वापस आ गए हैं. नाथन स्मिथ 24 स्थान ऊपर चढ़कर 59वें स्थान पर पहुँच गए हैं.