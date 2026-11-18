ICC ODI Rankings: भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसका इनाम उन्हें ICC रैंकिंग में मिला है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (18 नवंबर) को वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी है. इस रैंकिंग में भारतीय गेंदबाजों को खूब फायदा हुआ है. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (567 रेटिंग प्वाइंट्स) को वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 12 स्थान का फायदा हुआ है

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh रैंकिंग में 19वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी 2 स्थान का फायदा हुआ है. अक्षर पटेल भी 567 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ संयुक्त रूप से 19वें पायदान पर बने हुए हैं. ICC की वनडे रैंकिंग में राशिद खान अभी भी दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं. राशिद खान के खाते में 760 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. देखें अन्य खिलाड़ियों का क्या हाल…

रोहित शर्मा को बड़ा नुकसान

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को ICC की वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में काफी नुकसान हुआ है. वह चौथे नंबर से खिसककर 5वें नंबर पर आ गए हैं. उनके खाते में 732 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. उन्होंने 4 पारियों में सिर्फ 30 रन बनाए थे. इसके चलते उन्हें वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ है. वहीं, शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली तीसरे स्थान पर मौजूद हैं.

इसके अलावा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज टॉम बैंटन को बड़ा फायदा हुआ है. एडिलेड में खेले गए मैच में टॉम बैंटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतकीय पारी खेली थी. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर टॉम बैंटन बल्लेबाजों की रैंकिंग में 34 पायदान की लंबी छलांग लगाकर सीधे अपने करियर के बेस्ट 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

इन गेंदबाजों को भी मिला फायदा

ICC की वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी खूब फायदा हुआ है. न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी 15 स्थान की छलांग लगाकर 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, काइल जेमिसन 15 स्थान ऊपर चढ़कर 45वें नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा कीवी बल्लेबाज विल यंग को भी बंपर फायदा हुआ है. वह ICC की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 15 पायदान ऊपर चढ़कर 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं.