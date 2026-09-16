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ICC Rankings: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी को पछाड़ा, बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, संजू को भी फायदा

ICC Latest Rankings: ICC ने बुधवार को तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की. टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को फायदा हुआ है. वहीं, गेंदबाजों में बुमराह और अर्शदीप को बढ़त मिली है. देखें ताजा रैंकिंग...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 4:37:54 PM IST

ICC की ताजा रैंकिंग में अभिषेक-संजू और बुमराह को बड़ा फायदा.
ICC की ताजा रैंकिंग में अभिषेक-संजू और बुमराह को बड़ा फायदा.


ICC Latest Rankings: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ICC के टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ दिया है. अब  वह दुनिया के दूसरे सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (16 सितंबर) को तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की. अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर से एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनके खाते में 862 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ा है, जो 848 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. अभिषेक के अलावा संजू सैमसन को भी 4 पायदान का फायदा हुआ है. वो अब टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 30वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, ईशान किशन (913 रेटिंग प्वाइंट्स) अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले नंबर पर काबिज हैं.

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बुमराह की टॉप-10 में वापसी

ICC की टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को फायदा हुआ है. वह 7 पायदान की छलांग कर 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं. उनके खाते में अभी 650 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती (2 पायदान ऊपर 5वें पर), अर्शदीप सिंह (11 पायदान ऊपर 14वें पर) और अक्षर पटेल (6 पायदान ऊपर 27वें पर) को भी फायदा हुआ है. वहीं, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज बने हुए हैं.

वनडे रैंकिंग में भी बदलाव

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त जीत हासिल की. इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ICC रैंकिंग में खूब फायदा हुआ है. तेज गेंदबाज पेसर नाथन एलिस 5 विकेट हॉल लेने के बाद वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 20 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें पर आ गए हैं. वहीं, स्टार बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने 109 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसके चलते वह अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में 68वें स्थान पर पहुंच गए. वहीं, कूपर कॉनली 9 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें पर आ गए हैं.

टेस्ट में कौन नंबर-1?

ICC की टेस्ट रैंकिंग की बात करें, तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग (856) हासिल की है. वह टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज में कुल 21 विकेट चटकाए थे. उनके साथी जोश टंग भी 2 पायदान ऊपर 11वें पर आ गए हैं और अपने करियर की बेस्ट रेटिंग (741) हासिल की है.

वहीं, टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 2 पायदान ऊपर 13वें पर पहुंच गए हैं, जबकि शान मसूद 4 पायदान ऊपर 37वें पर आ गए हैं. साथ ही इंग्लैंड के विकेटकीपर जेमी स्मिथ को भी 3 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 20वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं, जबकि मिचेल स्टार्क गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं.

Tags: abhishek sharmaICC RankingsJasprit Bumrah
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