ICC Awards: दीप्ति शर्मा बनीं अक्टूबर की बेस्ट विमेंस प्लेयर, मार्को यान्सन ने भी जीता अवॉर्ड

ICC Player of the Month: भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से बड़ा इनाम मिला है. ICC ने दीप्ति शर्मा को अक्टूबर 2026 के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ का अवॉर्ड दिया. यह दूसरी बार है जब दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. इससे पहले दीप्ति शर्मा को दिसंबर 2023 में यह पुरस्कार मिला था. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई व्हाइट बॉल सीरीज में दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से ऑलराउंड प्रदर्शन किया था. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने बांग्लादेश की सोभना मोस्तरी और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़कर यह अवॉर्ड अपने नाम किया.

जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन

29 साल की दीप्ति शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने एक पारी में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 106 रन बनाए थे. इसके अलावा गेंद से सिर्फ 3.42 की बेहतरीन इकॉनमी रेट से पांच विकेट भी लिए. भारतीय महिला टीम ने इस सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. वनडे के अलावा दीप्ति शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी इकलौती पारी में 37 गेंदों पर 49 रन बनाए, जबकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 2 विकेट भी चटकाए.

मार्को यान्सन ने जीता मेंस अवॉर्ड

दीप्ति शर्मा के अलावा मार्को यान्सन को भी उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला. ICC ने मार्को यान्सन को अक्टूबर 2026 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 2-1 से टेस्ट सीरीज जीता था. 26 साल के मार्को यान्सन ने अक्टूबर क इस महीने में 198 रन बनाए और गेंदबाजी में 13 विकेट भी चटकाए. अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर मार्को यान्सन ने पहली बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने पाकिस्तान के उभरते हुए ऑलराउंडर अराफात मिन्हास और वेस्टइंडीज के व्हाइट-बॉल कप्तान शाई होप को पछाड़कर यह अवॉर्ड जीता.

मार्को यान्सन का ऑलराउंड प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था. इसके बाद दूसरे टेस्ट में मार्को यान्सन ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई. उन्होंने दूसरे टेस्ट में पहली पारी में बल्ले से 85 रन बनाए, जबकि दोनों पारियों में कुल मिलाकर 6 विकेट चटकाए. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की. फिर तीसरे टेस्ट में भी यान्सन ने एक अर्धशतक लगाया और 3 विकेट भी हासिल किए. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की.