ICC की बड़ी तैयारी, अब WTC में भी होंगे सेमीफाइनल, वनडे वर्ल्ड कप में घटाई जाएंगी टीमें…

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) आने वाले सालों में अपने बड़े टूर्नामेंटों के फॉर्मेट में अहम बदलाव कर सकती है. हाल ही में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी), वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई. हालांकि अभी किसी भी बदलाव पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इन प्रस्तावों को क्रिकेट के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सबसे बड़ा प्रस्ताव वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सेमीफाइनल जोड़ने का है. फिलहाल दो साल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अंक प्रतिशत के आधार पर टॉप दो टीमें फाइनल खेलती हैं. नए प्रस्ताव के अनुसार शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, जिसके बाद विजेता फाइनल में पहुंचेंगे. इससे अधिक टीमों को खिताब जीतने का मौका मिलेगा और टूर्नामेंट में अंत तक रोमांच बना रहेगा. इसके अलावा अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे को शामिल कर डब्ल्यूटीसी को 9 से बढ़ाकर 12 टीमों का करने पर भी विचार हुआ, लेकिन यह बदलाव अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (एफटीपी) से पहले लागू होने की संभावना कम है.

वनडे और टी20 वर्ल्ड कप में भी बदलाव की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को 14 टीमों से घटाकर 12 टीमों का करने पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही टूर्नामेंट में ‘सुपर सेवन’ चरण जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में मौजूदा सुपर-8 चरण की जगह सुपर-10 राउंड लाने की योजना पर भी चर्चा हुई है. इन बदलावों का उद्देश्य टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाना और मुकाबलों की संख्या बढ़ाना है.

भारत-पाकिस्तान के ज्यादा मुकाबले हो सकते हैं

अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं, तो आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक से अधिक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. नए फॉर्मेट में दूसरे चरण के विस्तृत होने से दोनों टीमें ग्रुप चरण के बाद भी आमने-सामने आ सकती हैं. भारत-पाकिस्तान मुकाबला क्रिकेट का सबसे चर्चित और व्यावसायिक रूप से सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है. ऐसे में नए फॉर्मेट से दर्शकों का रोमांच बढ़ने के साथ-साथ आईसीसी को भी व्यावसायिक फायदा मिलने की उम्मीद है.