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ODI मैचों के समय होंगे कम, WTC में भी छोटी टीमों को मिलेगा मौका, बड़े बदलाव की तैयारी में आईसीसी

क्रिकेट में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आईसीसी वनडे मैचों का समय कम करने, नई ग्लोबल टी20 लीग शुरू करने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नई टीमों को शामिल करने पर विचार कर रही है.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 6:50:51 PM IST

बड़े बदलाव की तैयारी में आईसीसी.
बड़े बदलाव की तैयारी में आईसीसी.


क्रिकेट के नियम और टूर्नामेंट आने वाले सालों में पूरी तरह बदल सकते हैं. आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) खेल को और मजेदार बनाने के लिए कई बड़े बदलावों पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनडे मैचों का समय कम किया जा सकता है. इसके साथ ही चैंपियंस लीग टी20 की तरह एक नई ग्लोबल टी20 लीग शुरू करने की भी तैयारी है. इतना ही नहीं, एशिया कप जैसे महाद्वीपीय टूर्नामेंट भी पहले से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं.

इन सभी प्रस्तावों पर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होने वाली आईसीसी की सालाना बैठक में चर्चा होगी. इस बैठक में सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि आईसीसी ने अमेरिका की कंसल्टिंग कंपनी मैकिंज़ी एंड कंपनी से क्रिकेट के भविष्य को लेकर रिपोर्ट तैयार कराई है. उसी रिपोर्ट के आधार पर ये नए सुझाव सामने आए हैं.

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वनडे क्रिकेट पर सबसे ज्यादा खतरा

पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता काफी बढ़ी है. अब ज्यादातर दर्शक छोटे और तेज मुकाबले देखना पसंद करते हैं. ऐसे में वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार घट रही है. भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी कह चुके हैं कि अगर क्रिकेट को पूरी दुनिया में और आगे ले जाना है और ओलंपिक में मजबूत जगह बनानी है, तो छोटे फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देना होगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में वनडे क्रिकेट सिर्फ विश्व कप से पहले करीब 18 महीने तक ही खेला जा सकता है.

WTC में बढ़ेंगी टीमें, छोटे देशों को मिलेगा मौका

आईसीसी सिर्फ वनडे ही नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. खबर है कि 2027-29 के चक्र से इसमें 12 टीमें शामिल की जा सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी टीमों को भी टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का मौका मिलेगा. हालांकि ये सभी बदलाव तुरंत लागू नहीं होंगे. माना जा रहा है कि मौजूदा एफटीपी (फ्यूचर टूर प्रोग्राम) खत्म होने के बाद, यानी 2031 के बाद क्रिकेट का नया रूप देखने को मिल सकता है.

Tags: ICC
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