ICC Rankings: खतरे में शुभमन गिल का ताज! ‘प्रिंस’ के पीछे पड़े विराट कोहली, वनडे रैंकिंग में कांटे की टक्कर

ICC ODI Rankings: ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार (30 सितंबर) को मेंस वनडे प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की. वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप में बड़ा बदलाव हुआ है. भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इसी के साथ विराट कोहली ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बादशाहत खतरे में डाल दी है, जो अभी नंबर-1 की कुर्सी पर बैठे हुए हैं. फिलहाल कोहली के खाते में 796 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

वहीं, शुभमन गिल के खाते में 816 रेटिंग प्वाइंट्स हैं और वो वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं. विराट कोहली और शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाया था. कोहली ने 88 गेंद में नाबाद 139 रन बनाए थे, जबकि कप्तान गिल ने 108 गेंद में 110 रनों की पारी खेली थी.

ODI रैंकिंग में किसे फायदा किसे नुकसान?

ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल को नुकसान हुआ है. डेरिल मिचेल दूसरे स्थान से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं. उनके खाते में 794 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. वहीं, भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं, जिनके खाते में 719 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. उन्होंने तिरुवनंतपुरम वनडे में 35 गेंदों में 32 रन बनाए थे.

इसके अलावा श्रीलंका के कुसल मेंडिस को 3 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में शतक लगाया था. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को 2 स्थान का नुकसान हुआ है, जिससे वो 9वें नंबर पर खिसक गए हैं.

साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा (556 रेटिंग प्वाइंट्स) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाने के बाद 10 स्थान ऊपर 32वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके (607) 19 पायदान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, डेविड मिलर दूसरे वनडे में 93 गेंदों पर 142 रन बनाने के बाद 41वें नंबर पहुंच गए हैं.

कुलदीप यादव की टॉप-5 में एंट्री

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को ICC की वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में फायदा हुआ है. वह 4 पायदान की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट हासिल किए थे. वहीं, साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. केशव महाराज 3 स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गए. इस रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान पहले नंबर पर हैं, जिनके खाते में 714 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को भी 5 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 10वें नंबर पर आ गए हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका के मार्को यान्सन ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वनडे के नंबर-1 ऑलराउंडर बने हुए हैं.