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ICC Rankings: बांग्लादेशियों की मौज! श्रेयस अय्यर को झटका, वनडे रैंकिंग में किसे फायदा, किसको नुकसान?

ICC ODI Rankings Update: आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ है. वह 3 पायदान नीचे खिसककर 15 नंबर पर आ गए हैं. वहीं, बांग्लादेशी गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 17, 2026 4:56:46 PM IST

ICC ने वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की.
ICC ने वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की.


ICC ODI Rankings Update: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 17 जून (बुधवार) को मेंस वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खूब फायदा हुआ है. बांग्लादेश ने अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया. इस सीरीज में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद को वनडे रैंकिंग में बढ़त मिली है.

तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 6 विकेट लिए, जिससे उन्हें वनडे रैंकिंग में 10 स्थान का फायदा हुआ है. अब वह 18वें पायदान पर पहुंच गए हैं. इस रैंकिंग में मुस्तफिजुर रहमान 12 स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा तस्कीन अहमद 5 स्थान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, अफगानिस्तान के स्पिन स्टार राशिद खान दुनिया के नंबर-1 वनडे गेंदबाज बने हुए हैं.

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श्रेयस अय्यर को नुकसान

ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को नुकसान हुआ है. श्रेयस अय्यर वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 3 पायदान नीचे खिसककर 15 नंबर पर आ गए हैं. वहीं, बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद को रैंकिंग में फायदा हुआ है. तौहीद वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर आ गए. इसके अलावा अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 6 पायदान ऊपर चढ़कर 13 नंबर पर आ गए हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: रोहित शर्मा फिफ्टी से चूके, लेकिन बना डाला बड़ा रिकॉर्ड, कोहली-सचिन के क्लब में शामिल

टॉप-5 में भारत के ये बल्लेबाज

वनडे रैंकिंग में टॉप बल्लेबाजों की बात करें, तो भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं. विराट कोहली इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा चौथे और  शुभमन गिल 5वें स्थान पर हैं. इसके अलावा केएल राहुल 9वें पायदान पर मौजूद हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने हुए हैं.

टी20 रैंकिंग में भी उलटफेर

वनडे के अलावा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी बड़ा उलटफेर हुआ है. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ को 42 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर आ गए हैं. उनके साथी खिलाड़ी जेसन होल्डर 11 स्थान स्थान ऊपर चढ़कर 28वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कामिल मिशारा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 24 पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा वानिंदु हसरंगा टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 6 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि दुनिथ वेल्लालागे 11 पायदान ऊपर 17वें नंबर पर आ गए हैं.

Tags: ICC RankingsShreyas Iyer
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