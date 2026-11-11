ICC Ranking: भारतीय गेंदबाजों को इनाम! गुरनूर ने लगाई लंबी छलांग, अक्षर-अर्शदीप को भी फायदा, शुभमन-रोहित को नुकसान?

ICC ODI Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (11 नवंबर) को मेंस वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी है. इस लेटेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें ICC की रैंकिंग में मिला है. भारत के युवा तेज गेंदबाज गूरनूर बरार ने वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है.

उन्हें 60 पायदान का फायदा हुआ है, जिससे वो 48वें नंबर (486 रेटिंग प्वाइंट्स) पर आ गए हैं. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 7 विकेट ले चुके हैं. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 23 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके खाते में 546 रेटिंग प्वाइंट्स दर्ज हैं. अक्षर पटेल ने दूसरे वनडे मैच में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे.

अर्शदीप सिंह ने लगाई लंबी छलांग

भारत के बाएं हाथ तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. वह 11 पायदान चढ़कर संयुक्त रूप से 31वें स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में 4 विकेट चटकाए थे. उनके खाते में फिलहाल 532 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. नामीबिया के जेजे स्मिथ के खाते में भी 532 अंक हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को भी काफी फायदा हुआ है. जैकब डफी 8 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि काइल जेमिसन 24 पायदान ऊपर 60वें नंबर पर आ गए हैं. अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान अभी भी नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं, जिनके खाते में 760 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

भारतीय बल्लेबाजों का क्या हाल?

ICC की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप में कोई बदलाव नहीं हुआ है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा को रेटिंग प्वाइंट्स में नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. शुभमन गिल अभी भी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं, लेकिन उनके 19 अंक घट गए हैं. फिलहाल उनके खाते में फिलहाल 822 अंक हैं. वहीं, रोहित शर्मा गिल 754 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर हैं. उन्हें 16 अंकों का घाटा हुआ है. उनके अलावा विराट कोहली 781 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल (794) दूसरे नंबर पर हैं

टॉप-10 में 4 बल्लेबाज

वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली (781) तीसरे नंबर पर हैं. वहीं, रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं, जबकि केएल राहुल 657 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं. वहीं, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम रैंकिंग में (661) नौवें पायदान पर हैं.