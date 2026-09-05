Home > खेल > ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर

ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर

आईसीसी अगले इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में ट्राई सीरीज और चार देशों की टूर्नामेंट बढ़ाने पर विचार कर रहा है. वहीं बीसीसीआई अगले एफटीपी में खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम और विदेशी परिस्थितियों में ढलने का समय देने की तैयारी में है.

By: Satyam Sengar | Published: September 5, 2026 3:58:04 PM IST

अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी.
अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी.


इंटरनेशनल क्रिकेट के अगले कैलेंडर में ट्राई सीरीज और चार देशों की सीरीज की संख्या बढ़ सकती है. इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इन टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है. मौजूदा समय में ज्यादातर क्रिकेट बाइलैटरल सीरीज के रूप में खेला जाता है, लेकिन कई क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसी सीरीज से कम कमाई हो रही है. साथ ही दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले जैसी नहीं रही है. ऐसे में आईसीसी को लगता है कि कई टीमों वाली सीरीज से ज्यादा रोमांच और बेहतर कमाई हो सकती है.

एक समय ट्राई सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट का अहम हिस्सा हुआ करती थी. हालांकि, पिछले कुछ सालों में ऐसे टूर्नामेंट काफी कम हो गई हैं. भारत ने आखिरी बार 2018 की शुरुआत में ट्राई सीरीज खेली थी. उस समय भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था. फिलहाल नामीबिया में एक टी20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें भी शामिल हैं. वनडे क्रिकेट में 2019 विश्व कप के बाद सिर्फ एक ट्राई सीरीज हुई है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था.

You Might Be Interested In

बीसीसीआई चाहता है खिलाड़ियों को आराम
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम को लेकर भी अपनी योजना बनाई है. बोर्ड चाहता है कि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी दौरों से पहले पर्याप्त आराम और वहां के हालात समझने का समय मिले. खासकर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लंबे दौरों से पहले खिलाड़ियों को अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए.

BCCI सचिव ने क्या कहा था?
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, “हमारे सामने चुनौती यह है कि साल में बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं. इसलिए अगले एफटीपी में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा, “एफटीपी इस तरह बनाया जाना चाहिए कि खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम मिले और बड़े विदेशी दौरों से पहले उन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढलने या अभ्यास मैच खेलने का समय भी मिले.” भारत 2026 के आखिरी महीनों में न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. इसके बाद 2027 में वनडे विश्व कप के बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने जा सकती है. भारत का अगला टेस्ट दौरा ऑस्ट्रेलिया में 2028-29 के दौरान होगा. वहीं, 2029 की गर्मियों में इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा संस्करण खेला जाना तय है.

Tags: ICC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर
ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर
ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर
ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर