ICC कर रहा नई प्लैनिंग, अगले साल ज्यादा सीरीज करवाने की तैयारी, ट्राई सीरीज, मल्टी नेशनल पर होगा जोर

इंटरनेशनल क्रिकेट के अगले कैलेंडर में ट्राई सीरीज और चार देशों की सीरीज की संख्या बढ़ सकती है. इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इन टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है. मौजूदा समय में ज्यादातर क्रिकेट बाइलैटरल सीरीज के रूप में खेला जाता है, लेकिन कई क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसी सीरीज से कम कमाई हो रही है. साथ ही दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले जैसी नहीं रही है. ऐसे में आईसीसी को लगता है कि कई टीमों वाली सीरीज से ज्यादा रोमांच और बेहतर कमाई हो सकती है.

एक समय ट्राई सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट का अहम हिस्सा हुआ करती थी. हालांकि, पिछले कुछ सालों में ऐसे टूर्नामेंट काफी कम हो गई हैं. भारत ने आखिरी बार 2018 की शुरुआत में ट्राई सीरीज खेली थी. उस समय भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था. फिलहाल नामीबिया में एक टी20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें भी शामिल हैं. वनडे क्रिकेट में 2019 विश्व कप के बाद सिर्फ एक ट्राई सीरीज हुई है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था.

बीसीसीआई चाहता है खिलाड़ियों को आराम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम को लेकर भी अपनी योजना बनाई है. बोर्ड चाहता है कि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी दौरों से पहले पर्याप्त आराम और वहां के हालात समझने का समय मिले. खासकर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लंबे दौरों से पहले खिलाड़ियों को अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए.

BCCI सचिव ने क्या कहा था?

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, “हमारे सामने चुनौती यह है कि साल में बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं. इसलिए अगले एफटीपी में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा, “एफटीपी इस तरह बनाया जाना चाहिए कि खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम मिले और बड़े विदेशी दौरों से पहले उन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढलने या अभ्यास मैच खेलने का समय भी मिले.” भारत 2026 के आखिरी महीनों में न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. इसके बाद 2027 में वनडे विश्व कप के बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने जा सकती है. भारत का अगला टेस्ट दौरा ऑस्ट्रेलिया में 2028-29 के दौरान होगा. वहीं, 2029 की गर्मियों में इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा संस्करण खेला जाना तय है.