शुभमन गिल बने नंबर-1 वनडे बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने T20I में लगाई लंबी छलांग, देखें ताजा रैंकिंग

ICC Latest Rankings: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. अब आईसीसी ने सूर्यवंशी को उनके धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम दिया है. बुधवार (29 जुलाई) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने मेंस खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला. वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी की ताजा टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है.

जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) इस रैंकिंग में 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड दौरे के बाद वह 278वें नंबर पर थे. उन्हें कुल 230 स्थान का फायदा हुआ है. जानें अन्य भारतीय खिलाड़ियों का क्या हाल…

वनडे में शुभमन गिल बने नंबर-1

ICC की वनडे रैंकिंग में भी बड़ा उलटफेर हुआ है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 801 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया. वहीं, न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल 1 पायदान नीचे खिसककर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उनके खाते में 794 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (767) और चौथे नंबर पर रोहित शर्मा (758) हैं.

1) Shubman Gill – 801 rating.

3) Virat Kohli – 767 rating.

4) Rohit Sharma – 758 rating. THREE INDIAN BATTERS IN TOP 5 IN ODIs – The Dream for 2027 World Cup 😍💪 pic.twitter.com/pe2tCpvW0C — Johns. (@CricCrazyJohns) July 29, 2026

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ है. नामीबिया के स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्ज ने यूट्रेक्ट में नेपाल और नीदरलैंड के खिलाफ आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 ट्राई-सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 5 पायदान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर आ गए हैं.

VAIBHAV SOORYAVANSHI IN T20I BATTERS RANKING; Before ZIM series – 278. After ZIM series – 48. THE RISE OF 230 POSITION – He is coming for the Number 1 spot soon. 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/JtAMkj1IZT — Johns. (@CricCrazyJohns) July 29, 2026

अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान

पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में नुकसान हुआ है. वह एक स्थान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनके खाते में 819 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान इस रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इस रैंकिंग में नंबर-1 पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं.