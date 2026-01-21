Home > क्रिकेट > बांग्लादेश की सारी मांग हुई खारिज, ICC ने दिया 24 घण्टे का अल्टीमेटम; अब क्या करेगी BCB?

बांग्लादेश की सारी मांग हुई खारिज, ICC ने दिया 24 घण्टे का अल्टीमेटम; अब क्या करेगी BCB?

ICC Ultimatum To BCB: 12 बोर्ड सदस्यों में से दो को छोड़कर सभी ने T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई भी बदलाव करने के खिलाफ वोट दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 21, 2026 8:04:32 PM IST

T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है. यह फैसला बुधवार को एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जिसमें सभी सदस्य मौजूद थे. 12 बोर्ड सदस्यों में से दो को छोड़कर सभी ने T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई भी बदलाव करने के खिलाफ वोट दिया, और सूत्रों ने बताया कि BCB को सूचित किया गया है कि उसे ICC को अपना अंतिम फैसला बताने के लिए 24 घंटे का समय है. अगर बांग्लादेश इस प्रतियोगिता के लिए भारत न जाने के अपने रुख पर कायम रहता है, तो स्कॉटलैंड उसकी जगह ले सकता है.

BCB ने दिया था ‘सुरक्षा चिंताओं’ का हवाला

IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा BCCI की सलाह पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले के बाद, BCB ने ‘सुरक्षा चिंताओं’ का हवाला देते हुए ICC से अपने वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था. तब से, BCB और ICC ने कई मीटिंग्स कीं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में अपने मैच न खेलने के अपने रुख पर अड़ा रहा.

ICC ने खारिज किए BCB के सभी सुझाव

BCB ने एक ऐसा अरेंजमेंट भी सुझाया था जिसमें वे आयरलैंड के साथ अदला-बदली करेंगे और प्रतियोगिता में ग्रुप B का हिस्सा होने के नाते, वे अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में खेलेंगे. हालांकि, इस सुझाव को ICC ने खारिज कर दिया और ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के इस लेटेस्ट फैसले का मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप के ओरिजिनल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा.

ICC ने BCB को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

ICC ने BCB को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इस फैसले पर जवाब देने के लिए 24 घंटे हैं. हालांकि बांग्लादेश अब तक अपने रुख पर कायम है, लेकिन भारत न जाने का फैसला करने का मतलब होगा कि वे T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं रहेंगे.
 
हालांकि स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेने वाली संभावित टीम है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि क्रिकेट स्कॉटलैंड ने इस मामले पर ICC के साथ कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है. 2009 में, जिम्बाब्वे ने राजनीतिक कारणों से इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड ने ली थी.

Tags: BCB India travel refusalICC Bangladesh India T20 World CupICC Board decision BangladeshICC meeting newsScotland replacement T20 World Cup
