Fatime Sana Fined: शेफाली वर्मा से बदतमीजी पड़ी भारी! पाकिस्तानी कप्तान पर चला ICC का चाबुक, मिली ये सजा

ICC Fined Fatima Sana: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा एक्शन लिया है. ICC ने फातिमा सना पर 10 फीसदी मैच का जुर्माना लगाया है. साथ ही उनके खाते में 1 डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. यह कार्रवाई विमेंस एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद की गई. इस मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का आउट करके सेंडऑफ का इशारा किया था. इस मामले में ICC ने फातिमा सना को दोषी पाया और एक्शन लेते हुए सजा सुनाई.

ICC ने बताई वजह

ICC ने बताया कि फातिमा सना (Fatima Sana) ने शनिवार (5 सितंबर) को दुबई में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन किया है. फातिमा को ICC के खिलाड़ियों और खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. यह आर्टिकल ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है, जो किसी बल्लेबाज को आउट करने पर अपमानजनक हों या उससे आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हों.

इसकी वजह से उन पर मैच फीस का 10 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा उनके खाते में 1 डिमेरिट प्वाइंट भी जुड़ गया है. यह पिछले 2 साल के अंदर फातिमा सना का दूसरा अपराध है, जिसके वजह से उनके खाते में कुल 2 डिमेरिट प्वाइंट हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना भारतीय टीम की पारी की दौरान हुआ. भारतीय टीम 56 रनों के आसान से टारगेट का पीछा करने उतरी थी. भारत की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की. शफाली वर्मा ने मैदान पर उतरते ही पहली गेंद पर सिक्स लगाकर अपना रुख साफ कर दिया. हालांकि फातिमा सना की गेंद पर शेफाली वर्मा गेंदबाज के हाथ में ही आसान सा कैच दे बैठी. कैच पूरा करने के बाद फातिमा ने शेफाली की ओर से देखते हुए पवेलियन की ओर इशारा किया. इस मामले में ही ICC ने फातिमा के खिलाफ कार्रवाई की है.

Fatima Sana fined 10% of her match fees for giving a send off to Shafali Verma. pic.twitter.com/FB8WdeUesD — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 7, 2026

भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया

शनिवार को विमेंस एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 55 के स्कोर पर ही सिमट गई. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 8.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया और 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की.