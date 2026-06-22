इंग्लैंड का WTC फाइनल खेलने का सपना खत्म! ICC ने जुर्माना ठोका काटे 12 प्वाइंट्स, किस गलती की मिली सजा?

ICC Fined England Team: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने दूसरे टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते भारी जुर्माना लगाया है. ICC ने कड़ा एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना लगाने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स भी काट लिए हैं. ICC ने पाया कि ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम तय समय से पूरे 12 ओवर पीछे चल रही थी.

इसके चलते ICC ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाने के साथ ही 12 WTC प्वाइंट्स काट लिए हैं. अब इंग्लैंड के पास सिर्फ 38 WTC प्वाइंट्स रह गए हैं, जिसके चलते उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का सपना भी लगभग खत्म हो गया है.

इंग्लैंड टीम को हुआ भारी नुकसान

ICC की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के मौजूदा साइकिल में इंग्लैंड पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. साथ ही 12 प्वाइंट्स की पेनाल्टी भी लगाई गई है. ICC ने बताया कि इंग्लैंड इस मैच में तय समय के अनुसार 12 ओवर पीछे थी. इस सजा के बाद अब इंग्लैंड की टीम पास WTC स्टैंडिंग में 38 पॉइंट्स पर है, जिससे वह 7वें स्थान पर है. साथ ही इंग्लैंड का पॉइंट्स प्रतिशत 34.72 से गिरकर 26.38 हो गया है. यह जुर्माना एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पायक्रॉफ्ट ने लगाया. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपनी गलती मान ली और सजा भी स्वीकार कर लिया.

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किस नियम के तहत लगा जुर्माना?

ICC कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के आर्टिकल 2.22 के तहत, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 5 फीसदी जुर्माना लगाया जाता है, अगर उनकी टीम तय समय में हर ओवर कम फेंकती है. इसके अनुसार, 12 ओवर शॉर्ट होने की वजह से इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 16.11.2 के अनुसार, टीमें हर ओवर कम होने पर एक चैंपियनशिप प्वाइंट्स खो देती हैं, जिसके कारण इंग्लैंड को WTC स्टैंडिंग में 12 प्वाइंट्स का नुकसान हुआ है.

न्यूजीलैंड से मिली करारी हार

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 253 रनों से शिकस्त दी. इसी के साथ यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. अब इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला 25 जून से नॉटिंघम में खेला जाएगा.