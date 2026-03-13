Cricket Match Fixing: फिर लगा मैच-फिक्सिंग का दाग! ICC ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, 1 खिलाड़ी और दो अधिकारीयों की लगा दी वॉट

ICC Anti-Corruption: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2023/24 Bim10 टूर्नामेंट से जुड़े भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के कई उल्लंघनों के आरोप में टीम के दो अधिकारियों और एक खिलाड़ी पर आरोप लगाए हैं. कैरेबियन प्रतियोगिता में कथित मैच-फिक्सिंग की बढ़ती जांच के बीच यह कदम उठाया गया है. टीम के मालिक चित्रंजन राठौड़, अधिकारी ट्रेवॉन ग्रिफिथ और वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जावोन सार्ल्स, इन सभी पर ICC और क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) दोनों के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के तहत आरोप लगाए गए हैं.

फिक्सिंग के लगे आरोप

जानकारी के लिए बता दें कि, ICC के एक बयान में कहा गया है कि ये आरोप मुख्य रूप से Bim10 टूर्नामेंट 2023/24 से संबंधित हैं, जो CWI के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के अधिकार क्षेत्र में आता है. ग्रिफिथ पर अंतरराष्ट्रीय मैचों से जुड़ा एक अतिरिक्त आरोप भी है, जो ICC के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के अंतर्गत आते हैं. टाइटन फ्रैंचाइज़ी के मालिक राठौड़ पर CWI नियमों के तहत तीन आरोप हैं, जबकि सार्ल्स पर चार आरोप लगाए गए हैं. ग्रिफिथ पर CWI नियमों के तहत चार आरोप हैं, साथ ही ICC नियमों के तहत एक आरोप भी है. इन तीनों पर Bim10 टूर्नामेंट में मैचों के परिणाम, प्रगति या संचालन को फिक्स करने या प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है. उन पर खिलाड़ियों या सहयोगी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के तहत अपराध करने के लिए उकसाने, और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने में विफल रहने या इनकार करने का भी आरोप है.

क्या रहा ICC का रिएक्शन

सार्ल्स और ग्रिफिथ पर इसके अलावा ऐसे संपर्क या निमंत्रणों की सूचना न देने का भी आरोप है, जिन्हें भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है. ग्रिफिथ पर ICC के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के तहत एक और आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार-रोधी इकाई की जांच में बाधा डाली; उन्होंने ऐसी जानकारी को छिपाया या उसमें छेड़छाड़ की जो जांच के लिए प्रासंगिक हो सकती थी. ICC ने पुष्टि की है कि इन तीनों व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की सभी गतिविधियों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. उन्हें 11 मार्च, 2026 से शुरू होने वाले 14 दिनों का समय दिया गया है, ताकि वे इन आरोपों का जवाब दे सकें. यह मामला टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार की व्यापक जांच का एक हिस्सा है. जनवरी में, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर भी ICC और CWI दोनों के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था. ICC ने कहा कि जब तक अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वि इस मामले पर कोई और टिप्पणी नहीं करेगा.

