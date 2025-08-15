Home > खेल > 5000+ रन… 350 से ज्यादा विकेट, इस धाकड़ ऑलराउंडर पर ICC ने ठोका 5 साल का बैन, आखिर क्या है वजह?

Saliya Saman Ban: श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ICC ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 15, 2025 18:52:19 IST

Who is Saliya Saman: श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ICC ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने यह फैसला अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लिया। सालिया समन के नाम घरेलू क्रिकेट में 5000 से ज़्यादा रन और 350+ विकेट हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ICC ने इस पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की।

ICC ने क्यों दी सजा?

सालिया समन उन आठ लोगों में शामिल थीं जिन पर सितंबर 2023 में संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ये आरोप 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग और उस टूर्नामेंट के मैचों में भ्रष्टाचार के प्रयासों से संबंधित हैं, जिन्हें ICC और ECB की टूर्नामेंट संहिता के तहत नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी (DACO) द्वारा बाधित किया गया था।

सालिया समन का क्रिकेट करियर

सालिया समन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। इस श्रीलंकाई क्रिकेटर ने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट खेला। 39 वर्षीय सालिया समान ने 101 प्रथम श्रेणी मैचों में 3662 रन बनाए और 231 विकेट भी लिए। इसके अलावा, लिस्ट-ए में उन्होंने 77 मैच खेले और 898 रन और 84 विकेट लिए। वहीं, टी20 में खेले गए 47 मैचों में सालिया समान ने 673 रन बनाए और 58 विकेट भी लिए। उन्होंने आखिरी बार कोई क्रिकेट 2021 में खेला था।

