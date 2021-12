नई दिल्ली. ICC Awards: भारत के फिरकीबाज़ रविचंद्रन आश्विन के हाथों एक बड़ी उपलधि लगने वाली है. दरअसल आश्विन को ICC ने बेस्ट मानते हुए ‘आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’ के लिए नॉमिनेट किया है. आईसीसी के मुताबिक कुल 4 खिलाड़ियों को इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

Four players have been nominated for the ICC Men’s Test Player of the Year 2021 award 📢

Does your favourite cricketer make the list?

Details 👇https://t.co/6RZw7ewNAC

