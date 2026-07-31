ICC Odi World Cup 2027 Venues: ICC का बड़ा ऐलान! 3 देश, 12 शहर, 57 मैच… World Cup 2027 का शेड्यूल आया सामने

ICC Odi World Cup 2027 Venues: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ऑफिशियली 2027 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 12 होस्ट वेन्यू का खुलासा कर दिया है. यह टूर्नामेंट 24 साल में पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में वापस होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर और नवंबर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर 50 ओवर के इस बड़े इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। आइए जानते हैं किन देशों के मैदानों पर होगा ODI वर्ल्ड कप 2027…

ODI वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू

साउथ अफ्रीका

वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग)

सेंचुरियन (त्शवाने)

न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन)

किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन)

सेंट जॉर्ज पार्क (ग्केबरहा)

मैंगाउंग ओवल (ब्लोमफोंटेन)

बोलैंड पार्क (पार्ल)

बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी)

जिम्बाब्वे

हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे)

क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो)

फाले मोसी-ओ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स)

नामीबिया

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक)

2027 मेन्स ODI वर्ल्ड कप

साउथ अफ्रीका ने पिछली बार 2003 में पुरुषों के ODI वर्ल्ड कप की को-होस्टिंग की थी. तब से कई बडे ICC इवेंट्स होस्ट किए हैं, जिनमें 2007 में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप, 2023 में महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप और 2020 और 2024 में अंडर-19 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप. जिम्बाब्वे 2003 वर्ल्ड कप का को-होस्ट भी था, जबकि नामीबिया पहली बार किसी सीनियर ICC इवेंट का होस्ट देश बनेगा. जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों ने मिलकर इस साल की शुरुआत में ICC अंडर-19 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया था. 2027 मेन्स ODI वर्ल्ड कप में 57 मैच होंगे और एक नया टूर्नामेंट फॉर्मेट शुरू किया जाएगा.

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