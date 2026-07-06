IPL की तर्ज पर शुरू होगी नई लीग ‘WCC’? जय शाह की अध्यक्षता में ICC ले सकती है ये 3 बड़े फैसले; बदल जाएगा पूरा गेम!

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) जल्द ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी-20) के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकती है. खबरों की मानें तो जय शाह की अध्यक्षता में 8 से 11 जुलाई के बीच स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना आम बैठक (AGM) होने जा रही है. इस बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर एक नई ग्लोबल लीग शुरू करने को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस प्रस्तावित नई लीग को लेकर क्या कुछ योजनाएं बन रही हैं.

IPL की तर्ज पर वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप(WCC)

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर की टी-20 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए एक ‘वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप’ यानी कह सकते हैं ‘WCC’ शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. यह काफी हद तक ‘चैंपियंस लीग टी-20’ की तरह होगी, जो 2009 से 2014 के बीच खेली जाती थी और जिसमें अलग-अलग देशों की चैंपियन टी-20 टीमें हिस्सा लेती थीं.

आपको याद दिला दें कि पुरानी चैंपियंस लीग को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर शुरू किया था. हालांकि, दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण यह लीग ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी और सिर्फ 6 सीजन के बाद ही इसे बंद करना पड़ा था.

अब इसी तरह की एक नई लीग को दोबारा जिंदा करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. हालांकि, यह प्रस्ताव अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है और आईसीसी की तरफ से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन यह तय है कि इस बैठक में आईसीसी के सभी 12 फुल मेंबर (पूर्ण सदस्य) देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सभी सदस्यों की आपसी सहमति से इस नई लीग पर मुहर लग सकती है.

तीनों फॉर्मेट के लिए बनेगा फिक्स विंडो!

इस बैठक में सिर्फ नई लीग ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए एक तय समय (फिक्स विंडो) निर्धारित करने पर भी बातचीत हो सकती है. मिसाल के तौर पर, एक प्रस्ताव यह भी है कि वनडे क्रिकेट सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप से ठीक 18 महीने पहले ही खेला जाए, और बाकी का समय टेस्ट और टी-20 क्रिकेट के लिए रिजर्व रहे. इसके अलावा, बदलते दौर की मांग को देखते हुए वनडे मैच के ओवरों को कम करने (शॉर्ट फॉर्मेट) पर भी चर्चा हो सकती है. फिलहाल, क्रिकेट फैंस को इन सभी बड़े फैसलों पर आईसीसी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.