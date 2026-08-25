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यशस्वी-फर्नांडो के बाद एक और खिलाड़ी पर एक्शन, ICC ने लगाई लताड़, जोड़ा डिमेरिट पाइंट

भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में आईसीसी ने प्रभात जयसूर्या को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर फटकार लगाई है. उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है.

By: Satyam Sengar | Published: August 25, 2026 3:29:48 PM IST

प्रभात जयसूर्या पर आईसीसी ने लिया एक्शन.
प्रभात जयसूर्या पर आईसीसी ने लिया एक्शन.


India vs Srilanka: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कार्रवाई से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बाद अब श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कार्रवाई की है. जयसूर्या को श्रीलंका की पहली पारी में आउट होने के बाद अपने व्यवहार के लिए फटकार लगाई गई है. इसके अलावा उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है.

जयसूर्या को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. यह नियम इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट के सामान, कपड़े, मैदान से जुड़ी चीजों या अन्य उपकरणों के गलत इस्तेमाल से संबंधित है. श्रीलंकाई स्पिनर को भारतीय गेंदबाज मानव सुथार ने दूसरी पारी के आखिरी गेंद पर आउट किया था. विकेट गंवाने के बाद पवेलियन लौटते समय जयसूर्या ने गुस्से में बल्ले से बाउंड्री के वेज पर मारा था.

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जायसवाल और फर्नांडो भी हुए दंडित
यह जयसूर्या का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध है. वहीं, इससे एक दिन पहले यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो पर भी आईसीसी ने कार्रवाई की थी. दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और उनके रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया. दोनों को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था.

कैसे हुआ था दोनों खिलाड़ियों में विवाद?
यह घटना भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में हुई थी. असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया. इसके बाद ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहे जायसवाल अचानक मुड़े और फर्नांडो के पास पहुंच गए. दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ कहासुनी हुई. इसके बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर किया और भारतीय बल्लेबाज भी उनकी तरफ झुक गए. इसी दौरान दोनों के सिर आपस में टकरा गए. आईसीसी ने इस घटना को अनुचित शारीरिक संपर्क माना और दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई की.

Tags: india vs srilanka
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