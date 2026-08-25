यशस्वी-फर्नांडो के बाद एक और खिलाड़ी पर एक्शन, ICC ने लगाई लताड़, जोड़ा डिमेरिट पाइंट

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कार्रवाई से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बाद अब श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कार्रवाई की है. जयसूर्या को श्रीलंका की पहली पारी में आउट होने के बाद अपने व्यवहार के लिए फटकार लगाई गई है. इसके अलावा उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है.

जयसूर्या को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. यह नियम इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट के सामान, कपड़े, मैदान से जुड़ी चीजों या अन्य उपकरणों के गलत इस्तेमाल से संबंधित है. श्रीलंकाई स्पिनर को भारतीय गेंदबाज मानव सुथार ने दूसरी पारी के आखिरी गेंद पर आउट किया था. विकेट गंवाने के बाद पवेलियन लौटते समय जयसूर्या ने गुस्से में बल्ले से बाउंड्री के वेज पर मारा था.