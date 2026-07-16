Home > क्रिकेट > अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन

अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार पर आईसीसी ने आचार संहिता तोड़ने के मामले में कार्रवाई की है. उन्हें एक डिमेरिट अंक मिला है. हालांकि उन्होंने मैच में दो विकेट भी लिए थे.

By: Satyam Sengar | Published: July 16, 2026 5:51:56 PM IST

गुरनूर ब्रार को मिला डिमेरिट पाइंट.
गुरनूर ब्रार को मिला डिमेरिट पाइंट.


इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद हाल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बरार मुश्किल में फंस गए हैं. मैच के दौरान उन्होंने गेंद बल्लेबाज की तरफ ऐसे फेंकी, जिसे आईसीसी ने नियमों के खिलाफ माना. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उन पर लेवल-1 आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया. गुरनूर ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी की सजा भी स्वीकार कर ली. इसी वजह से इस मामले में अलग से सुनवाई नहीं हुई.

आईसीसी ने गुरनूर बरार को एक डिमेरिट अंक दिया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अनुशासनात्मक मामला है. आईसीसी के नियमों के मुताबिक, इस तरह की गलती पर खिलाड़ी को चेतावनी, मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं. हालांकि अभी उनके ऊपर सिर्फ एक डिमेरिट अंक ही जोड़ा गया है.

You Might Be Interested In

दूसरे वनडे में मिला मौका 
आईसीसी की कार्रवाई के बावजूद गुरनूर बरार ने पहले वनडे में अच्छी गेंदबाजी की थी. उन्होंने 9 ओवर में 61 रन देकर बेन डकेट और जैकब बेथेल के अहम विकेट लिए. लेकिन कुछ ओवरों में वह महंगे भी साबित हुए. हालांकि, इसके बावूज वह दूसरे वनडे में केल रहे हैं. टीम ने बदलाव नहीं किया. बस केएल राहुल बुखार के कारण बाहर हैं. और उनकी जगह ईशान किशन टीम में आए हैं. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. 

दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

Tags: gurnoor brar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026

90 के दशक में गोविंदा की 8 सुपरहिट फिल्में

July 15, 2026

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026
अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन
अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन
अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन
अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन