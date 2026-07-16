अभी तो डेब्यू हुआ था, और मिल गया डिमेरिट पाइंट, भारतीय गेंदबाज पर आईसीसी का तगड़ा एक्शन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद हाल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बरार मुश्किल में फंस गए हैं. मैच के दौरान उन्होंने गेंद बल्लेबाज की तरफ ऐसे फेंकी, जिसे आईसीसी ने नियमों के खिलाफ माना. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उन पर लेवल-1 आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया. गुरनूर ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी की सजा भी स्वीकार कर ली. इसी वजह से इस मामले में अलग से सुनवाई नहीं हुई.

आईसीसी ने गुरनूर बरार को एक डिमेरिट अंक दिया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अनुशासनात्मक मामला है. आईसीसी के नियमों के मुताबिक, इस तरह की गलती पर खिलाड़ी को चेतावनी, मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं. हालांकि अभी उनके ऊपर सिर्फ एक डिमेरिट अंक ही जोड़ा गया है.

दूसरे वनडे में मिला मौका

आईसीसी की कार्रवाई के बावजूद गुरनूर बरार ने पहले वनडे में अच्छी गेंदबाजी की थी. उन्होंने 9 ओवर में 61 रन देकर बेन डकेट और जैकब बेथेल के अहम विकेट लिए. लेकिन कुछ ओवरों में वह महंगे भी साबित हुए. हालांकि, इसके बावूज वह दूसरे वनडे में केल रहे हैं. टीम ने बदलाव नहीं किया. बस केएल राहुल बुखार के कारण बाहर हैं. और उनकी जगह ईशान किशन टीम में आए हैं. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी.