ICC के नए फॉर्मेट से 3 देश नाराज, कप्तानों ने जताई नाराजगी, कहा- छोटे देशों का क्या होगा…

आईसीसी के 2027 मेंस वनडे विश्व कप के नए फॉर्मेट को लेकर विवाद शुरू हो गया है. वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूसीए) ने इस बदलाव की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे उभरती और एसोसिएट देशों की टीमों के लिए विश्व कप में आगे बढ़ने का मौका कम हो जाएगा. हालांकि टूर्नामेंट में 14 टीमें ही हिस्सा लेंगी, लेकिन अब सबसे निचली रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाई टीमों को मुख्य ग्रुप चरण में पहुंचने के लिए पहले एक प्रारंभिक सेशन खेलना होगा. डब्ल्यूसीए का कहना है कि यह 2021 में घोषित फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है, जिसमें सभी 14 टीमों को सीधे दो ग्रुपों में खेलने का मौका मिलने वाला था.

डब्ल्यूसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम मोफैट ने कहा कि इतने बड़े फैसले से पहले खिलाड़ियों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और टीमें कई वर्षों तक विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की तैयारी करते हैं. ऐसे में क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के बीच टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदलना उनके प्रयासों और योजनाओं पर बड़ा असर डालता है. डब्ल्यूसीए का यह भी कहना है कि कई देशों ने अपनी तैयारियां और निवेश पहले से घोषित फॉर्मेट को ध्यान में रखकर किए थे.

एसोसिएट देशों के कप्तानों ने जताई नाराजगी

नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि किसी भी देश के लिए वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि होती है. ऐसे में वर्षों की तैयारी के बाद नियम बदलना बेहद निराशाजनक है. वहीं नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने कहा कि क्वालिफिकेशन का मतलब केवल जगह बनाना नहीं, बल्कि सबसे बड़े मंच पर बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलना भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एसोसिएट देशों को पहले ही सीमित अवसर मिलते हैं.

आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने भी उठाए सवाल

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने कहा कि क्रिकेट को फुटबॉल की तरह छोटे देशों को भी बड़े टूर्नामेंट में अधिक मौके देने चाहिए. उनके अनुसार एसोसिएट टीमें लगातार साबित कर रही हैं कि वे वैश्विक प्रतियोगिताओं का स्तर बढ़ा सकती हैं. वहीं स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने कहा कि खिलाड़ियों को हर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके करियर को प्रभावित करने वाले बड़े फैसलों में उनकी राय जरूर ली जानी चाहिए. डब्ल्यूसीए का मानना है कि आईसीसी का नया फॉर्मेट क्रिकेट के वैश्विक विस्तार के लिए एक खोया हुआ अवसर साबित हो सकता है.