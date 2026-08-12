इब्राहिम जादरान का बड़ा कारनामा, ODI क्रिकेट में पूरे किए 2000 रन, निशाने पर गिल, हाशिम अमला

Ibrahim Zadram Completes 2000 Runs: इब्राहिम जादरान ने आयरलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और अब वह अपने सातवें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे हैं. 24 साल के जादरान की पारी ने अफगानिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

जादरान ने अर्धशतक पूरा करने से पहले ही इतिहास रच दिया. उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए. जादरान ने यह उपलब्धि 45वें वनडे मैच में हासिल की और दुनिया में सबसे कम पारियों में 2,000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ दो रन चाहिए थे, जिसे उन्होंने महज तीन गेंदों में हासिल कर लिया.

शुभमन गिल लिस्ट में सबसे आगे

इस लिस्ट में भारत के शुभमन गिल सबसे आगे हैं, जिन्होंने केवल 38 पारियों में 2,000 वनडे रन पूरे किए थे. दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 40 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था. पाकिस्तान के जहीर अब्बास और बाबर आजम, इंग्लैंड के केविन पीटरसन और दक्षिण अफ्रीका के रासी वैन डेर डुसेन ने 45वीं पारी में 2,000 रन पूरे किए. हालांकि, जादरान के अलावा सिर्फ जहीर अब्बास ने अपने 45वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी.

दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं जादरान

अगर जादरान आयरलैंड के खिलाफ शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वह अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे. जादरान के नाम फिलहाल छह वनडे शतक हैं और वह मोहम्मद शहजाद के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं. अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम है, जिन्होंने 58 मैचों में नौ शतक लगाए हैं.