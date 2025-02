मैं अपने लिए नहीं खेलता, पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर खोला राज, दंग रह गए फैंस

नई दिल्ली: हार्दिक पांड्या ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी20 मुकाबले के बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसे मेलबर्न में खेला गया था। इस मुकाबले में पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को पाकिस्तान पर 4 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। इस मैच में पांड्या ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

आईसीसी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हार्दिक पांड्या ने बताया कि ऐसे हाई-वोल्टेज मुकाबलों में दबाव को कैसे संभालते हैं। उन्होंने कहा, “अगर भारत और पाकिस्तान जैसी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही हों, तो दबाव होना तय है। यह पूरा खेल ही दबाव को झेलने का है।” पांड्या ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कभी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, बल्कि वह हमेशा अपनी टीम और देश के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा, “मैं हार्दिक पांड्या के लिए नहीं खेलता, मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूं, भारत के लिए खेलता हूं। मेरी मुख्य लक्ष्य सिर्फ जीत है, चाहे मैं 60 गेंदें खेलूं या अंतिम दो गेंदें।”

India, you mean the world to me! From the bottom of my heart, thank you for all the love.. these are moments that I will never ever forget! Thank you for coming out to celebrate with us, despite the rains! We love you so much! Celebrating with you is why we do what we do! We’re… pic.twitter.com/c18lLrPJ1q

— hardik pandya (@hardikpandya7) July 4, 2024