जब नहीं लगा मन, तो छोड़ा घर… फिर घाट पर ऐसी हालत में मिली कि परिवार रह गया दंग! जानिए कौन है वो

Damayanti Sen Missing Case: पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लापता हुई 15 साल की राइफल शूटर दमयंती सेन आखिरकार 2 दिन बार अपने घर लौट आई हैं. 2 दिनों की तलाश और सोशल मीडिया पर अपील के बाद दमयंती सेन सुरक्षित मिल गई हैं. दरअसल, 2 दिन पहले 15 साल की युवा निशानेबाज दमयंती सेन अपने घर से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई हैं, जिसके बाद उनके परिवार के लोग काफी परेशान हो गए थे. परिजनों ने पुलिस स्टेशन में दमयंती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

शनिवार (18 जुलाई) तड़के दमयंती सेन हावड़ा के रामकृष्णपुर इलाके में मिलीं. फिलहाल दमयंती सेन हावड़ा थाने की निगरानी में हैं, जहां पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. दमयंती सेन ने शुरुआती पूछताछ में घर छोड़ने की वजह बताई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

पुलिस ने दमयंती को कैसे ढूंढ निकाला?

15 साल के राइफल शूटर को स्थानीय लोगों ने रामकृष्णपुर इलाके में देखा. स्थानीय लोगों ने देखा कि एक लड़की घाट के पास बैठी हुई थी. इसके बाद उन्होंने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए दमयंती सेन को अपनी निगरानी में ले लिया. दमयंती के पिता ध्रुवज्योति सेन ने बताया कि उनकी बेटी मिल गई. इसके अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया.

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दमयंती ने क्यों छोड़ा घर?

पुलिस की पूछताछ में युवा निशानेबाज दमयंती सेन ने घर छोड़ने की वजह का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन नहीं बना पा रही थीं, जिसके चलते वह घर छोड़कर चली गईं. पुलिस के अनुसार, दमयंती ने बताया कि वह घर से निकलने के बाद कई जगहों पर गईं, लेकिन फिर अपने शहर वापस लौट आईं.

फिलहाल पुलिस उनके बयानों का वेरिफिकेशन कर रही है. बता दें कि दमयंती सेन दो दिन पहले अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलीं और वापस नहीं आईं. वह अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ आई थीं. परिजनों को जब इसके बारे में पता चला तो वे काफी परेशान हो गए. जब परिजनों को कोई सुराग नहीं मिला, तो हावड़ा थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई.

कौन हैं दमयंती सेन?

बता दें कि 15 साल की दमयंती सेन एक टैलेंटेड राइफल शूटर हैं, जिन्होंने कम ही उम्र में अपनी पहचान बनाई है. उन्हें नेशनल टीम के ट्रायल में भाग लेने का भी मौका मिला था, जिसके लिए वह रेगुलर प्रैक्टिस करती थीं. हालांकि दमयंती पढ़ाई और खेल को एकसाथ संभाल नहीं पाईं, जिसके चलते मानसिक दबाव के कारण वह घर छोड़कर चली गईं. अब दमयंती सेन अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच गई हैं, लेकिन इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खेल और पढ़ाई दोनों को एकसाथ मैनेज करने से बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है.