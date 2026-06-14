FIFA World Cup 2026: नहीं लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन! भारत में फ्री में ऐसे देखें लाइव मैच, जानिए डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Free Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) की धमाकेदार शुरुआत हुए 4 दिन हो गए हैं. इस विश्व कप का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है. इसकी वजह से भारत में इस विश्व कप के मैचों में टाइमिंग अलग है. भारत में यह मुकाबले रात के समय लाइव देखे जा सकेंगे. अभी भी बहुत से भारतीय फैंस इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लाइव मैच फ्री में देख सकते हैं या फिर नहीं. ऐसे में आपको बता दें कि आप फीफा विश्व कप के सभी मुकाबले बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा और न ही कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा. जानिए कैसे…

भारत में कैसे फ्री में देखें फीफा के मैच?

भारत में फीफा विश्व कप 2026 का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. पूरे टूर्नामेंट की कवरेज के लिए Zee5 ने यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क के कुल नए चैनल लॉन्च किए हैं, जिसमें यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश), और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश) शामिल हैं. इसके अलावा इस विश्व कप की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 पर होगी, लेकिन इसके लिए फैंस को सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा.

इसमें दो प्लान हैं, जिसमें 3 महीने के लिए 799 रुपये या फिर पूरे साल के लिए 1699 रुपये देने होंगे. हालांकि बहुत से भारतीय फैंस सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं. ऐसे में आप अगर फ्री में फीफा विश्व कप देखना चाहते हैं, तो दूरदर्शन (डीडी) पर देख सकते हैं. दरअसल, दूरदर्शन (डीडी) ने घोषणा की है कि उसका स्पोर्ट्स चैनल टूर्नामेंट के दौरान कुछ मैच मुफ्त में दिखाएगा.

DD Sports📺 will broadcast LIVE ⚡️ FIFA World Cup 2026 match between Mexico vs South Africa, Quarter Finals, Semi Finals & Final on DD Free Dish 📡#FIFAWorldCup⚽️ pic.twitter.com/zjqlOLfPOm — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 10, 2026

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डीडी पर देख पाएंगे ये मैच

दूरदर्शन (डीडी) के स्पोर्ट्स चैनल पर फीफा विश्व कप 2026 के कुछ मैच फ्री में दिखाए जाएंगे. इसमें पहले मुकाबले के अलावा क्वार्टर फाइनल के सभी मुकाबले शामिल हैं. इसके अलावा दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले भी डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देखे जा सकेंगे.

कब खेले जाएंगे नॉकआउट मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टरफाइनल मैच 9, 10 और 11 जुलाई को खेले जाएंगे. इसके बाद सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को होगा, जिसके बाद आखिरकार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला किन देशों के बीच होगा और कौन बाजी मारेगा.