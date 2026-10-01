ICC World Cup 2027 Schedule: विश्व कप में भारत की कब-किससे होगी भिड़ंत? आज रात जारी होगा शेड्यूल, कब-कहां देख सकेंगे LIVE

ICC World Cup 2027 Schedule Live Streaming: क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ ICC वनडे विश्व कप 2027 का बिगुल बज चुका है. यह विश्व कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 1 अक्टूबर को इस मेगा इवेंट के शेड्यूल का एलान करने वाली है, जो अगले साल 2 अक्टूबर को शुरू होगा. इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाएगा.

फैंस के लिए गुड न्यूज यह है कि शेड्यूल जारी होने के साथ ही टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी. यह विश्व कप 2027 में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी. 30 सितंबर की अंतिम क्वालिफिकेशन कट-ऑफ तारीख तक कुल 14 में से 10 टीमों ने मुख्य दौर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है.

भारत में कैसे देख सकेंगे लाइव शेड्यूल?

विश्व कप 2027 के शेड्यूल के एलान 1 अक्टूबर को किया जाने वाला है. ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि आखिर इस इवेंट को लाइव कब और कैसे देख सकते हैं? ऐसे में आपको बता दें कि वनडे विश्व कप 2027 के शेड्यूल का लाइव अनाउंसमेंट भारतीय समयानुसार 1 अक्टूबर को रात 8:30 बजे शुरू होगा. भारत में फैंस इस इवेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar की एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

किन टीमों को मिली विश्व कप में एंट्री?

ICC विश्व कप 2027 में 10 टीमों की एंट्री पक्की हो चुकी है. मेजबान साउथ अफ्रीका, और जिम्बाब्वे को सीधी एंट्री मिल गई है. हालांकि नामीबिया को सह-मेजबान होने के बावजूद डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि वो ICC की फुल मेंबर नेशन टीम नहीं है. इसके अलावा 8 टीमों के वनडे रैंकिंग के आधार पर विश्व कप 2027 में जगह मिली है.

इसमें भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं. वहीं, बाकी 4 टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिए विश्व कप में एंट्री करेंगे. यह क्वालीफायर अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाएगा. बता दें कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को भी क्वालीफिकेशन राउंड से गुजरना होगा.

रोहित-विराट पर नजरें

भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें एक बार फिर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेंगी. 2027 का विश्व कप इन दोनों दिग्गजों का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है. ऐसे में वे दोनों विश्व कप के लिए जमकर तैयार कर रहे हैं. पिछले विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. अब एक बार फिर अगले साल भारतीय टीम विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.