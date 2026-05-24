न ऑक्शन, न कॉन्ट्रैक्ट… फिर भी IPL में एंट्री! ऐसे बनते हैं नेट बॉलर, जानें सारी डिटेल्स

How To Become Net Bowler: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) एक ऐसा मंच है, जो किसी भी युवा खिलाड़ी को रातोंरात सुपरस्टार बना सकती है. यहां पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाता है. आईपीएल की सभी 10 टीमों के स्क्वाड में 18 से 25 खिलाड़ी होते हैं. हालांकि हर मैच में सभी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाता है. ऐसे में कुछ खिलाड़ी प्लेइंग-11 का लगातार हिस्सा बने रहते हैं, जबकि कई खिलाड़ी पूरे सीजन बेंच पर रहते हैं. भले ही उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें पूरी सैलरी दी जाती है.

इन खिलाड़ियों से भी अलग कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो टीम के गुमनाम हीरो होते हैं. उन खिलाड़ियों को टीम की बल्लेबाजी को बेहतर करने में अहम योगदान होता है, लेकिन उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाती है. हम बात कर रहे हैं कि नेट गेंदबाजों की, जो पूरे सीजन टीम की बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाते हैं. ऐसे में आज हम आपको नेट बॉलर्स से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं.

कैसे बनते हैं नेट बॉलर?

नेट बॉलर बनने के लिए किसी आवेदन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक खास सिस्टम के जरिए उनका सेलेक्शन किया जाता है. आईपीएल फ्रेंचाइजी खासकर उन खिलाड़ियों को नेट बॉलर के तौर पर रखते हैं, जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. सभी आईपीएल टीमों के स्काउट घरेलू टूर्नामेंट पर नजर बनाकर रखते हैं. ये स्काउट टीमें अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करके टीम मैनेजमेंट को जानकारी देते हैं, जिसके बाद उन खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है. ट्रायल के दौरान उन खिलाड़ियों की गेंदबाजी स्किल को पहचाना जाता है, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट उन्हें अपने साथ जोड़ लेती हैं.

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कितनी मिलती है सैलरी?

आमतौर पर नेट बॉलर्स की सैलरी फिक्स नहीं होती है. नेट बॉलर्स को नेट्स में हर दिन बिताने के लिए 5-7 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह आईपीएल की पहचान के हिसाब से कम है, लेकिन आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं. दरअसल, कई नेट बॉलर्स टीम के साथ रहकर अपने खेल को निखारते हैं, जिसके बाद वह अपनी या दूसरी फ्रेंचाइजी की स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं.

इसके बाद अगर वे खिलाड़ी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम इंडिया के दरवाजे भी उनके लिए खुल जाते हैं. उमरान मलिक से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज भी इसी तरह नेट्स में गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया तक का सफर तय किया है. इसके अलावा हाल ही में गुरनूर बरार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जो एक नेट गेंदबाज हुआ करते थे.