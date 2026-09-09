भारतीय क्रिकेट में कैसे बने चीफ सेलेक्टर? योग्यता क्या होनी चाहिए, समझें BCCI का सेलेक्शन प्रोसेस

How to Become Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर का काम जितना दिखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है. खास कर सेलेक्टर बनना भी आसान नहीं होता है. इस पद के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को पूर्व क्रिकेटर होना जरूरी है और उसके पास क्रिकेट खेलने का अच्छा एक्सपीरिएंस होना चाहिए. जब बीसीसीआई (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी में कोई पद खाली होता है, तब बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन निकालता है. योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. फिलहाल अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं. आइए जानते हैं चीफ सेलेक्टर का सेलेक्शन प्रोसेस और योग्यताएं.

बीसीसीआई के नियमों के अनुसार नेशनल चीफ सेलेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 7 टेस्ट मैच खेले हों. अगर उसने टेस्ट मैच नहीं खेले हैं तो 30 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. इसके अलावा, जिस खिलाड़ी ने 10 वनडे मैच और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, वह भी आवेदन कर सकता है. यानी बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर के पद के लिए ऐसे पूर्व खिलाड़ियों को मौका देती है, जिन्हें क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरिएंस हो चुका है.

संन्यास लिए 5 साल पूरे होने चाहिए

उम्मीदवार को क्रिकेट से संन्यास लिए कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. इसका मतलब है कि कोई खिलाड़ी संन्यास लेते ही सेलेक्टर नहीं बन सकता. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति में कुल पांच साल तक काम कर चुका है, तो वह दोबारा इस पद के लिए पात्र नहीं होता. हालांकि, यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सेलेक्शन कमिटी में नए और योग्य लोगों को मौका मिले.

आवेदन के बाद कैसे होता है सेलेक्शन?

जब बीसीसीआई आवेदन मांगती है, तो सभी उम्मीदवारों के फॉर्म की जांच की जाती है. योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेती है. इंटरव्यू में उनके क्रिकेट एक्सपीरिएंस और खेल की समझ को देखा जाता है. सेलेक्शन कमिटी में आमतौर पर पांच सदस्य होते हैं. इनमें से सबसे एक्सपीरिएंस सदस्य को चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है. जानकारी के लिए बता दें कि चीफ सेलेक्टर को सालाना 3 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है.