2023 से टीम से बाहर, वर्ल्ड कप में भी नहीं मिला मौका, फिर कप्तानी की रेस में कैसे आए श्रेयस अय्यर?

Shreyas Iyer Next Captain: आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को इंटरनेशनल मैचों का इंतजार है. भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत करेगी. इसके बाद भारत की टीम आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम 2 टी20 मैच खेलेगी, जबकि इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. इस सीरीज के लिए भारत के टी20 टीम में बदलाव किए जाने की संभावना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को कप्तानी से हटा दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की चर्चा चल रही है. अय्यर के अलावा ईशान किशन और संजू सैमसन के नाम पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन श्रेयस इस रेस में सबसे आगे हैं.

कप्तानी की रेस में कैसे आए अय्यर?

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) लंबे समय से भारत की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच साल 2023 में खेला था. इसके बाद से ही वह भारत की टी20 टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर अय्यर ने इन ढाई सालों में ऐसा क्या किया, जिससे वह भारतीय टीम की कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार बन गए.

दरअसल, श्रेयस अय्यर ने बीते सालों में अपने टी20 खेल में काफी सुधार किया है. साल 2024 में श्रेयस अय्यर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती. इसके बाद उसी साल अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का खिताब जिताया. इसके बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया.

IPL में किया धमाकेदार प्रदर्शन

फिर IPL 2025 में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की टीम में शामिल हो गए. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने सालों बाद फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए. हालांकि अय्यर ने उस सीजन अपनी बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन किया. इससे वह भारतीय टी20 टीम की कप्तानी के लिए पहली पसंद बन गए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया. श्रेयस अय्यर को साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में मौका में नहीं दिया गया.

इसके बाद आईपीएल 2026 में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए. हालांकि इससे श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा. अय्यर ने IPL 2026 में 14 मैचों में 55.33 की औसत और 168.81 के स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए.

सूर्यकुमार से बेहतर रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 में कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह पर लाने की तैयारी की जा रही है. श्रेयस अय्यर कप्तानी के साथ सूर्या की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. पिछले कुछ समय में अय्यर का टी20 रिकॉर्ड भी सूर्यकुमार यादव के मुकाबले काफी बेहतर है. श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए कुल 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 10 पारियों में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की है, जिसमें उनके बल्ले से 37.57 की औसत और 150.28 की स्ट्राइक रेट से 263 रन आए हैं. इसमें 2 अर्धशतक शामिल है.