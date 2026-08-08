संजय मांजरेकर को वो आर्टिकल, जिसने बदला अश्विन का करियर, पूर्व क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

Ravichandran Ashwin On Sanjay Manjrekar: भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने अचानक संजय मांजरेकर से बात क्यों बंद कर दी थी. अश्विन ने खुलासा किया कि उन्होंने करीब 4 सालों तक पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर से बात नहीं की थी. उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में संजय मांजरेकर ने उनकी तीखी आलोचना की थी. मांजरेकर ने एक आर्टिकल में अश्विन की फिटनेस पर सवाल उठाए थे. इस आर्टिकल में उन्होंने अश्विन की गेंदबाजी और फील्डिंग की आलोचना की थी, जिससे अश्विन को काफी गुस्सा आया था. हालांकि अश्विन ने संजय मांजरेकर को कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उनके दिल में रह गई.

4 साल तक नहीं की बात!

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने अश्विन की आलोचना साल 2011 में की थी, जब वे भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे. अश्विन ने ‘जियो हॉटस्टार’ से बातचीत करते हुए बताया कि मांजरेकर का यह आर्टिकल अश्विन के करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. इस घटना के बाद अश्विन ने अपने खेल पर काम करना शुरू कर दिया और अगले 4 सालों तक कड़ी मेहनत की. फिर 4 साल बाद संजय मांजरेकर ने एक बार फिर आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने अश्विन की जमकर तारीफ की. मांजरेकर ने लिखा कि अश्विन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. यह आर्टिकल पढ़ने के बाद अश्विन ने संजय मांजरेकर को मैसेज किया.

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अश्विन ने आलोचना से सीखा

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि वह हमेशा आलोचना से सीखने की कोशिश करते हैं. संजय मांजरेकर की आलोचना ने अश्विन को अपनी फिटनेस और गेम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया. इससे वह दुनिया के एक शानदार ऑफ-स्पिनर बनकर उभरे. अश्विन को भारत के सबसे सफल क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं.

बता दें कि अश्विन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 287 मैच खेले, जिसमें 765 विकेट चटकाए. टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने 527 विकेट लिए हैं, जबकि वनडे में 156 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 72 विकेट दर्ज हैं.