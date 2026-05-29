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कप्तानी छोड़ी या छीनी? महज दो IPL सीजन और अर्श से फर्श तक कैसे पहुंच गए 27 करोड़ी पंत!

27 करोड़ की भारी-भरकम कीमत और सिर्फ दो सीजन में कप्तानी का अंत, जानिए कैसे ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर एक बड़े डिजास्टर में बदल गया.

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 7:34:36 PM IST

कप्तानी छोड़ी या छीनी? महज दो IPL सीजन और अर्श से फर्श तक कैसे पहुंच गए 27 करोड़ी पंत!


ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान के तौर पर दो साल का सफर अचानक खत्म हो गया है. एक और बेहद निराशाजनक आईपीएल सीजन के बाद इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. आईपीएल 2025 की नीलामी में लखनऊ ने पंत को रिकॉर्ड तोड़ 27 करोड़ रुपये में खरीदकर एक रिकॉर्ड कायम किया था.

शुक्रवार को LSG ने पुष्टि की कि पंत ने खुद कप्तानी की जिम्मेदारी से हटने का अनुरोध किया था, जिसे फ्रेंचाइजी ने तुरंत स्वीकार कर लिया. यह फैसला तब आया जब लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की Points Table में सबसे नीचे यानी आखिरी पायदान पर रही. पंत की कप्तानी में टीम लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई.

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ऋषभ पंत का निराशाजनक प्रदर्शन 

जब लखनऊ ने मेगा ऑक्शन में पंत पर पानी की तरह पैसा बहाया, तो उनसे उम्मीदें आसमान छू रही थीं. फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया और तुरंत टीम की कमान सौंप दी. उन्हें उम्मीद थी कि पंत टीम को कामयाबी के नए शिखर पर ले जाएंगे. लेकिन न तो टीम के नतीजे उम्मीदों पर खरे उतरे और न ही पंत का खुद का प्रदर्शन उस भारी-भरकम कीमत को सही साबित कर पाया.

आईपीएल 2025 का हाल

पहले साल लखनऊ की टीम अंक तालिका में सातवें नंबर पर रही और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. पंत का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. उन्होंने पूरे सीजन में महज 24.45 की औसत और 133.17 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 269 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आखिरी लीग मैच में उनके नाबाद 118 रनों ने लाज बचाई, वरना उनके आंकड़े और भी शर्मनाक दिखते. पूरे सीजन में यही उनकी इकलौती बड़ी पारी थी.

आईपीएल 2026 में भी नहीं बदला भाग्य

आईपीएल 2026 में भी लखनऊ की किस्मत नहीं बदली. पूरी टीम बिखरी हुई नजर आई और 14 मैचों में से वे सिर्फ चार मैच ही जीत सके, जिसके चलते टीम तालिका में सबसे नीचे रही. पंत के खराब फॉर्म और गिरते आत्मविश्वास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीजन भर उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ प्रयोग होते रहे. वे कभी ओपनिंग करने आए, कभी नंबर 3 पर तो कभी नंबर 4 पर खेले, लेकिन कहीं भी लय नहीं पकड़ पाए.

आईपीएल 2026 में पंत का प्रदर्शन

  • मैच: 14
  • रन: 312 
  • औसत: 33.61 
  • स्ट्राइक रेट: 146.79

हालाँकि ये आंकड़े पिछले साल से थोड़े बेहतर थे, लेकिन 27 करोड़ के खिलाड़ी के कद के मुताबिक यह प्रदर्शन बेहद साधारण था. पूरे सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला.

टीम इंडिया में भी डगमगाई साख

आईपीएल के खराब फॉर्म का असर पंत के इंटरनेशनल करियर पर भी दिखने लगा है. भारतीय व्हाइट-बॉल (वनडे और टी20) टीम में उनकी जगह अब पहले जैसी पक्की नहीं रही. केएल राहुल ने वनडे टीम में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है.

टी20 में संजू सैमसन और ईशान किशन रेस में पंत से काफी आगे निकल चुके हैं. खासकर संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 321 रन बनाकर और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब जीतकर अपनी दावेदारी सबसे मजबूत कर ली है. वहीं ईशान किशन की भी वनडे टीम में वापसी हो चुकी है, जिससे पंत के लिए राहें और मुश्किल हो गई हैं. इतना ही नहीं, सिलेक्टर्स ने पंत को भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान के पद से भी हटा दिया है और यह जिम्मेदारी अब केएल राहुल को सौंप दी गई है. इस फैसले ने साफ कर दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अब पंत का वो रुतबा नहीं रहा जो कभी हुआ करता था.

आगे क्या करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स?

ऋषभ पंत के कप्तानी छोड़ने के बाद अब लखनऊ की टीम एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करने की तैयारी में है. खबरों की मानें तो अगले आईपीएल सीजन के लिए टीम की कमान संभालने की रेस में एडेन मार्करम और मिचेल मार्श के नाम सबसे आगे चल रहे हैं.

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